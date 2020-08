TV 2's stort anlagte og traditionsrige show Zulu Comedy Galla udkommer i år i en lidt amputeret corona-udgave.

Når årets vært, Sofie Linde, den 26. august byder velkommen i Operaen i København, bliver det foran et begrænset publikum. Desuden har man besluttet ikke at kåre 'Årets komiker', oplyser TV 2's kommunikationsafdeling til B.T..

Normalt vil salen være fyldt med comedy-fans, men på grund af corona-situationen kan man i år ikke købe billet til showet. TV 2 skriver i en mail, at det i år i stedet bliver med et begrænset antal inviterede gæster, heriblandt komikerne, da showet som bekendt er en hyldest til dansk comedy.

Sidste år blev Anders Matthesen kåret til årets komiker for tredje gang, siden Zulu Comedy Galla første gang blev afholdt tilbage i 2009.

'Anden' får lov til at holde titlen et år endnu, da man - også på grund af corona - har valgt at droppe uddelingen i år.

Prisen uddeles normalt blandt andet på baggrund af komikernes turnéer og shows. Da de ikke har kunne tage på turné i år, forsvinder grundlaget for prisen, lyder forklaringen.

Resten af showet ligner heldigvis sig selv.

En lang række komikere får lov til at optræde i Operaen, ligesom man stadig vælger at kåre 'Årets talent', hvor vinderen udover æren modtager 100.000 kroner. De nominerede i talentprisen er i år: Per Sodemann Sofie Flykt, Simon Tang og Frederik Rosgaard. Alle fire har tidligere været nævnt som nye håb, Frederik Rosgaard første gang tilbage i 2013.

Sofie Linde. Foto: Pressefoto Vis mere Sofie Linde. Foto: Pressefoto

Sofie Linde, der overtager værtsrollen fra Søren Rasted, har tidligere medvirket i sketches til Zulu Comedy Galla, men det er første gang, hun har ansvar for hele showet.

»Jeg glæder mig som en vanvittig og ser utrolig meget frem til at lave et show med så højt til loftet, hvor der er plads til at gakke ud og gøre noget, bare fordi det er sjovt. Jeg ser ’ZULU Comedy

Galla’ som legepladsen, hvor der er plads til det vilde og det anderledes, og hvor alt kan ske – og det glæder jeg mig til at være en del af,« udtaler hun i en pressemeddelelse.

Den rutinerede 'X Factor'-vært tilføjer:

»Det er klart, at jeg er pumpet op til randen med nervøsitet og en vis ærefrygt - primært fordi jeg jo ikke har været vært på et show som det her før. Når det så er sagt, er det klart en pigedrøm,

som er gået i opfyldelse, og det bliver så fedt at udfordre mig selv på den måde.«

Zulu Comedy Galla kan ses på TV 2 Zulu og TV 2 Play den 6. september.