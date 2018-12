Ofte slutter en julekalender den 24. december, men nu vælger TV2 at fortsætte et af deres populære eventyr.

Sidste års store julekalendersucces 'Tinkas juleeventyr', der i gennemsnit blev set af lidt over en million danskere, fortsætter i 2019 med 24 nye afsnit.

Fortsættelsen af eventyret om nissepigen Tinka (Spillet af Josephine Højberg) og hendes menneskeven Lasse (Albert Rosin Harson) kommer til at hedde 'Tinka og kongespillet', og hvor Tinka i den første julekalender opdagede, at hun var arving til tronen i nisseland, er det endu uvist, om hvad næste eventyr kommer til at handle om.

Optagelserne går igang til januar, og til TV2.dk udtaler Josephine Højberg:

Josephine Højberg, Albert Rosin og Troels Lyby i sidste års 'Tinkas juleeventyr'. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Josephine Højberg, Albert Rosin og Troels Lyby i sidste års 'Tinkas juleeventyr'. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

»Vi kan ikke fortælle, hvad den kommer til at handle om endnu. Men vi håber rigtig meget, at I vil se med til næste år.«

Hvor mange af de 'gamle' skuespillere, der vender tilbage i deres roller er ikke afsløret endnu, men det er noget af en overraskelse at man vælger at fortsætte en julekalender.

I julekalender-historien er det sket få gange med serierne om Pyrus og Nissebanden som de mest kendte eksempler.

Titelsangen til 'Tinkas juleeventyr' blev sidste år leveret af Burhan G og Martin Brygmanns datter Frida Brygmann og 'Tinka'. Nummeret er fortsat i år et julehit på hitlisterne og indtager i skrivende stund en ottendeplads på Spotifys top 50-liste.