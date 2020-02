Hvis man skal følge med i det store Oscar-show natten til søndag, kan man glæde sig til at se et velkendt dansk ansigt.

Maria Lucia skal nemlig synge med, når hittet fra 'Frost 2' 'Into the Unknown' skal fremføres ved festlighederne.

Sangen skal synges i samlet flok af skuespillere fra forskellige lande, som har lagt stemme til karakteren 'Elsa' i deres hjemland. Heriblandt Idina Menzel, som ligger stemme til den amerikanske udgave og norske Lisa Stokke.

Det skriver Disney i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Foruden at få den store oplevelse ved at synge med i showet, så er det også en særlig dag af andre grunde for danske Maria Lucia.

Hun har nemlig også fødselsdag søndag 9. februar, hvor hun fylder 36 år.

'Frost' eller 'Frozen', som filmen hedder på engelsk, har været en gigantisk succes verden over.

I de danske biografer alene har mere end 675.000 gæster set filmen.

'Frost 2' går stadig i biografen.

Maria Lucia har lagt stemme til 'Elsa' i både den første og anden 'Frost'. Hun kan nu glæde sig over at skulle synge sammen med sangerinder fra Japan, Tyskland, Latinamerika, Norge, Polen, Rusland, Spanien og Thailand søndag.

Maria Lucia har tidligere oplevet, hvor populære filmene er, da der udbrød kaos, da hun skulle synge en af sangene på rådhuspladsen. Her kritiserede hun folks opførsel.

'Jeg krummede tæer over voksne som brugte deres børn imod hinanden for at komme foran i køer osv. Og nærmest kom op at slås samt brokkede sig over manglen på kostumer og goodiebags! Hvad er det lige i lærer jeres børn med den opførsel?,' skrev hun dengang på Facebook.