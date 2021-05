TV 2 vil være med i kampen om streamingkunderne og har derfor allieret sig med en af de store udenlandske spillere.

Således har man indgået et samarbejde med Paramount+, der for under en uge siden gjorde entre på det danske marked.

Fra 1. juli vil det være muligt for kunder hos TV 2 Play at tilkøbe adgang til indholdet fra den amerikanske tjeneste, der byder på udenlandsk indhold i form af serier, film, reality og meget andet.

Første måned vil kunder kvit og frit få adgang til indholdet. Herefter kan kunder tilkøbe sig adgang for det, man i en pressemeddelelse kalder en 'fordelagtig pris'.

Overfor B.T. uddyber TV 2, at det drejer sig om 40 kroner – og at man som minimum i forvejen skal have et basisabonnement uden reklamer på TV 2 Play for at få adgang til tilbuddet.

Dette abonnement koster i dag 79 kroner, og derfor skal kunder, der ønsker adgang til indholdet på Paramount+ altså smide minimum 139 kroner månedligt.

Køber man adgang til Paramount+ direkte hos streamingtjenesten, koster det 59 kroner om måneden.

Samarbejdet med Paramount+ er en del af TV 2's koncernstrategi kaldet 'TV 2 PLAY til alle'.

Her er målet at have 1,3 millioner betalende kunder i 2025 – dette er en fordobling set på nuværende antal abonnenter.

Udvidelsen af TV 2 Play blev påbegyndt allerede i oktober sidste år, da TV 2 indgik et samarbejde med Nordisk Film, der byder ind på børneuniverset Oiii.

Samme år fik TV 2 Play-kunder også adgang til Hayus indhold, og der blev lanceret en ny sportspakke. Med tilføjelsen af indholdet fra Paramount+ sikrer TV 2, at der 'der er noget til alle på PLAY', lyder det fra indholdsdirektør Lotte Lidegaard i førnævnte pressemeddelelse.

»Det udenlandske indhold er et vigtigt supplement til det danske på TV 2 PLAY, hvor vi skal tilfredsstille mange forskellige behov, og samtidig ved vi også, at for eksempel udenlandsk fiktion er efterspurgt af langt flere end blot de særligt interesserede.«