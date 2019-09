Allerede inden den sjette sæson af 'Forsidefruer' er løbet over skærmen, står det klart, at det ikke bliver realityseriens sidste.

En ny sæson af ‘Forsidefruer’ rammer senere i år skærmen hos TV3 og Viaplay, hvor Amalie Szigethy, Janni Ree, Tina Lund, Jackie Navarro, Gunnvør Dalsgaard og Karina von d’Ahé igen er klar til at åbne op for deres liv og invitere seerne indenfor.

Det vides endnu ikke, hvornår sæsonen, der bliver den sjette af det populære realityprogram, rammer skærmen. Men hvis du elsker at følge med hos de seks kvinder og deres drama og intriger, så er der gode nyheder til dig.

I de seneste uger har Amalie Szigethy på sin story på Instagram flere gange teaset for, at den sjette sæson ikke bliver den sidste, og at fruerne også optager til en syvende sæson af ‘Forsidefruer’.

– Så skal vi i gang med at optage intro til ‘Forsidefruers’ to nye sæsoner, skrev hun i sidste uge på sin story, inden hun dagen efter fulgte op med:

– Fotoshoot (‘Forsidefruer’). Sæson seks og syv kommer snart på TV3, skrev Amalie her.

Ifølge Realityportalens oplysninger er den god nok. Allerede inden den sjette sæson er løbet over skærmen, er en syvende sæson altså planlagt, og ‘Forsidefruer’-fans kan altså allerede nu glæde sig til at følge deltagernes liv i minimum to sæsoner mere.

193.000 fulgte i gennemsnit med i de ti afsnit af sæson fem, mens 135.000 så det afsluttede talkshow, da TV3 sendte det tidligere i år. Hertil kommer streamingtal fra Viafree og Viaplay, som Nordic Entertainment Group ikke oplyser.

De tal sender ‘Forsidefruer’ op blandt kanalens mest populære programmer, og hos Nordic Entertainment Group har man altså tilsyneladende været så tilfreds, at man efter sæson fem bestilte to yderligere sæsoner.

Realityportalen har været i kontakt med TV3, der ikke har ønsket at kommentere på oplysningerne.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk