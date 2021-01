Hvis man skal tro flere amerikanske medier, er der godt nyt på vej til 'Harry Potter'-fans verden over.

Streamingtjenesten HBO Max og Warner Bros., som har filmrettighederne til 'Harry Potter' med skaberen bag, J.K. Rowling, har angiveligt holdt flere møder, hvor netop en tv-serie er på tegnebrættet.

Det skriver de etablerede medier Hollywood Reporter, Variety og Deadline – alle med kilder tæt på forhandlingerne.

Hovedpersonerne selv afviser dog pure, at et nyt 'Harry Potter'-univers vil finde sted.

Rupert Grint, Emma Watson og Daniel Radcliffe havde hovedrollerne i 'Harry Potter'. Foto: DANIEL DEME Vis mere Rupert Grint, Emma Watson og Daniel Radcliffe havde hovedrollerne i 'Harry Potter'. Foto: DANIEL DEME

HBO Max og Warner Bros. har sammen udsendt en erklæring til medierne, hvori de afviser et nyt kapitel om drengen med lynet i panden.

»Der er ingen 'Harry Potter'-serie i udvikling. Hverken hos studiet (Warner Bros., red.) eller streamingtjenesten (HBO Max, red.),« lyder det.

Ikke desto mindre mener medierne at vide, at en kommende serie er til seriøs forhandling – godt nok i en tidlig fase, skriver Variety. Format, medvirkende og tidshorisont fremgår heller ikke.

Den verdensberømte historie om Harry Potter og vennernes, Ron og Hermione, kamp mod den onde troldmand Lord Voldemort startede i en bogserie i 1997 med titlen 'Harry Potter og De Vises Sten'.

J.K. Rowling ejer i samarbejde med Warner Bros. rettighederne til 'Harry Potter'-filmene. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere J.K. Rowling ejer i samarbejde med Warner Bros. rettighederne til 'Harry Potter'-filmene. Foto: JUSTIN TALLIS

Siden kom yderligere seks bøger til, og bogserien er den mest solgte nogensinde med mere end 500 millioner eksemplarer på verdensplan.

Undervejs kom filmene til, og det er her, at Warner Bros. kommer ind i billedet. Firmaet skulle angiveligt have en stor interesse i en tv-serie om 'Harry Potter'.

Warner Bros. har, som nævnt, rettighederne til alle otte film med Rowling. Gennem tiden har firmaet da også tjent svimlende syv milliarder dollar – tæt på 43 milliarder kroner – på filmene.

Medierne skriver, at den – måske – kommende serie således kan blive en guldmine, hvis Warner Bros. i fremtiden vil vise muskler i den store streamingkamp, hvor Netflix og Disney+ særligt dominerer i øjeblikket.

Hvorom alting er, vil kun tiden vise, hvorvidt 'Harry Potter' kan juble eller ej med henblik på en ny serie.