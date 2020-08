Mange vil måske mene, at det ikke er en stor ting at begynde at bruge briller. Men for ‘De unge mødre’-stjernen Luna Munk, forandrer verden sig, da hun hos sin optiker ser igennem et par briller, der har den styrke, hun skal bruge fremover.

»Det er helt vildt, lige da jeg får prøvebrillerne på og oplever, at jeg kunne se ordenligt. Jeg troede faktisk ikke, at man med et normalt syn kunne se så små ting, der er så langt væk. Fordi jeg i så mange år har været vant til, ikke at kunne se noget som helst. Så det var en helt vild oplevelse,« siger Luna i programmet ‘De unge mødre’.

»Nu hvor jeg rigtig kan se og har fået min rigtige styrke, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skal gå med briller hver dag. For det er jo faktisk rigtig dejligt at kunne se noget,« siger den unge mor.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.