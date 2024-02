Et par timer før aftenens Melodi Grand Prix-show starter, er pladsen foran DR Byen blevet fyldt med demonstranter.

De står med bannere og flag og opfordrer til, at man boykotter det kommende Eurovision-show i maj grundet Israels deltagelse.

»Vi håber at skabe mere opmærksomhed på Eurovision, og opfordringen om boykot for alle involverede blandt DR og synliggøre for dem, der også kommer, som tænker, det er en apolitisk begivenhed,« fortæller talsmand for gruppen 'Israel ud af Eurovision', Martin Bryl.

Det er den aktuelle konflikt mellem Israel og Hamas i Gaza, der ligger til baggrund for demonstrationen, hvor mindst et par hundrede mennesker er mødt op.

Martin Bryl slår fast, at de ikke som sådan er et boykot af musikerne, men selve det at Israels Eurovision-deltagere repræsenterer Israel og henviser til, at Eurovision netop er politisk med tanke på den tidligere udelukkelse af Rusland.

DR har tidligere meldt ud, at de følger Eurovisions beslutning om at lade Israel deltage - og derfor stadig agter at sende en dansk deltager til konkurrence i Malmø.

Lørdag aften lægger han overfor B.T. ikke skjul på, at de synes, det er en vanskelig situation at stå i.

»Vi har valgt at bakke op om den beslutning som EBU (European Broadcasting Union,red.) har truffet om at Israel skal deltage. Det er en kæmpe konkurrnece, der inkluderer fællesskab på tværs af mange lande. Det synes vi er vigtigt at bakke op om, også selvom, der er ting der er svære ude i verden.«