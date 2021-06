For flere var det et chok at se den forandring, som vennerne i 'Friends' havde undergået, i genforeningsafsnittet.

Det blev tilmed mere end antydet fra flere kanter, at Botox havde en rolle i det udseende, som de seks hovedroller viste frem – 27 år efter serien fik premiere på NBC i september 1994.

Dengang var alderspræsidenten en 31-årig Lisa Kudrow, Courteney Cox var 30, David Schwimmer 28, Matt LeBlanc 27 og Jennifer Aniston og Matthew Perry de yngste af hovedrollerne med deres 25 somre.

Siden har de alle for længst rundet de 50 år, men det er måske ikke lige til at se.

De seks hovedrolleindehavere i 'Venner' har i den grad tjent kassen på den populære serie. Foto: HO Vis mere De seks hovedrolleindehavere i 'Venner' har i den grad tjent kassen på den populære serie. Foto: HO

Efter 'Friends: The Reunion' genforenede skuespillerne, har diskussionen nemlig gået vidt og bredt på ikke mindst de sociale medier, om hvorvidt – eller snarere hvor meget – Botox og andre kosmetiske indgreb, de seks hovedroller havde undergået i de godt 17 år, der er gået siden sidste afsnit.

Eksempelvis jokede det amerikanske satiremedie Daily Squat med, at genforeningsafsnittet var sponsoreret af Botox.

»'Vi er alle store fans af produktet, som du kan se', sagde et af de stive ansigter fra hovedrollebesætningen,« lød det blandt andet i den satiriske behandling.

Ingen involveret i genforeningsafsnittet har dog endnu kommenteret de mange spekulationer om kosmetiske indgreb.

Matthew Perry (i rollen som Chandler Bing), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller) og Lisa Kudrow (Phoebe Buffay). Foto: Warner Media Vis mere Matthew Perry (i rollen som Chandler Bing), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller) og Lisa Kudrow (Phoebe Buffay). Foto: Warner Media

Men flere af stjernerne er før blevet forholdt dem deres forbrug af Botox og lignende.

Senest var det Jennifer Aniston, der kom i Botox-vælten, efter hun, Lisa Kudrow og Courteney Cox blev stillet igennem til Emmy Awards i september.

Her mente flere, at Rachel-skuespilleren dårligt var til at kende.

Da man spurgte Botox-kongen Kim Novaa, sagde han også, at det var tydeligt, at Jennifer Aniston var blevet behandlet – ligefrem fejlbehandlet – hvor hendes Botox var blevet lagt for langt nede på kindbenene og i panden, hvilket fik det til at hænge.

Men det var ikke det værste, mente skønhedsklinikejeren.

»Hagen er tydeligt gået galt. Det er meget tydeligt at se, at de, der har lavet hagen på hende, desværre ikke har haft kundskaberne i orden i forhold til at placere det korrekt. Det er lige, så filleren faktisk går ind og lægger sig i sådan nogle 'gaps', så hun får sådan nogle hulninger ind,« forklarede Kim Novaa i 'Det vi taler om'.

Personligt har Jennifer Aniston dog aldrig bekræftet, at hun benytter sig af hverken Botox eller filler, men hun har før hintet, at hun har bevæget sig i den boldgade før.

»Jeg siger ikke, at jeg aldrig har prøvet det. Alt det kosmetik-halløj ser fjollet ud på mig,« sagde skuespillerinden til People i 2007.

Hovedrollerne tager en selfie i 'Friends: The Reunion'. Foto: HBO Max Vis mere Hovedrollerne tager en selfie i 'Friends: The Reunion'. Foto: HBO Max

Én, der dog har åbnet mere op omkring sit forbrug af kosmetiske behandlinger, er Courteney Cox.

Faktisk har hun tilmed indrømmet at være overforbruger af de opstrammende behandlinger.

»Du aner det ikke, for det er gradvist, indtil du siger: 'Åh shit, det her ser ikke rigtigt ud',« fortalte Monica-skuespilleren til New Beauty for små fire år siden.

Siden har hun fået opløst al sin filler og er i stedet gået over til laserbehandlinger.

Den sidste af de kvindelige hovedroller i 'Friends', Lisa Kudrow, skulle angiveligt aldrig have fået foretaget nogen kosmetiske indgreb, udover da hun som 16-årig fik ordnet sin næse.

»Jeg er for bange til at bruge Botox eller filler eller plastikoperationer. Det betyder ikke, jeg aldrig vil gøre det, men det hele skræmmer mig lidt for meget,« sagde Lisa Kudrow til det britiske magasin Glamour i 2014.

Flere fans af serien har også kommenteret i forbindelse med genforeningsafsnittet, at Lisa Kudrow som den eneste af vennerne syntes at være ældet med naturlig ynde.

Ingen af de tre herrer i 'Friends' – David Schwimmer, Matt LeBlanc eller Matthew Perry – har fortalt offentligt om mulige kosmetiske indgreb.

Men i The Daily Mail mente en ekspert i kosmetisk kirurgi dog at kunne se, at Matt LeBlanc kunne have fået en smule filler til at fjerne rynker, mens David Schwimmers næse kunne ligne at være blevet opereret mindre i siderne.

Matthew Perry, mente hun, havde ikke fået lavet noget, men påpegede, at hans svingende vægt – som følge af hans kamp mod misbrug – har været med til at ændre hans ansigtstræk.