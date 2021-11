Når 'Fangerne på fortet' nu vender tilbage på skærmen bliver det med store ændringer.

Der indgår nemlig ikke længere dyr på nogen i måde produktionen. Hvilket vil sige, at de karakteristiske tigere er væk - det samme er Monique og hendes tigerhoved - og ligeledes er de slanger eller kryb, der tidligere har været brugt til udfordringer.

»Jeg tænkte i starten: 'Uha, hvordan mon det kommer til at fungere dernede?'. For det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at nogle af de udfordringer, der har været størst, har været når man skal ned til slangerne eller skorpionerne, det har været dem, som folk har været rigtigt bange for,« indrømmer 'Fangerne på fortet'-værten Camilla Ottesen til B.T.

Allerede inden sidste års sæson var sendt, begyndte de kritiske røster over den sædvanlige brug af dyr i det genoplivede format.

Joachim Boldsen og Camilla Ottesen er værter på 'Fangerne på fortet', der har premiere mandag 8. november på TV3 og Viaplay.

Særligt højrøstet var kritikken fra organisationen Animal Protection Danmark, der sagde, at dyrene levede under »dybt kritisable forhold«.

Også realitypersonligheden Linse Kessler fortalte, at hun havde takket nej til at deltage i programmet netop på grund af brugen af levende dyr.

Men i år er Linse Kessler med, og dyrene er ude.

Det skyldtes, at NENT Group efter kritikken meddelte, at man ikke ønskede at producere mere 'Fangerne på fortet', hvis der medvirkede levende dyr.

Anders Lund Madsen er vismand i 'Fangerne på fortet'. Bag ham ses Fort Boyards tigerbure, som der i år ikke lukkes tigere ind i.

Og den aftale har man altså valgt at følge på Fort Boyard.

»Jeg må sige, at da vi var dernede, så var det faktisk helt naturligt, at dyrene ikke var der, og jeg synes også, det er det helt rigtige, for man skal tænke på, at tiden har forandret sig,« understreger Camilla Ottesen.

»Det har ikke ændret programmet, kun til det bedre. Der er bare kommet flere udfordringer og vovestykker i stedet for, så det har været rigtig let at komme uden om.«

Hendes medvært, Joachim Boldsen er af samme holdning.

»Fortet har været synonym med, at der var dyr med, men det er det ikke mere. Så kan det godt være, der sidder nogen og savner, at der er nogen dyr, så må de tage en tur i Zoologisk Have,« slår tv-værten fast.

Flere andre lande har også fulgt trop og har således ikke levende dyr med i deres produktion af 'Fangerne på fortet'.