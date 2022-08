Lyt til artiklen

DR bytter rundt på præmierne i dette års udgave af P3 Guld.

Den 5. september afholder DR igen deres årlige prisshow i koncertsalen i DR Koncerthuset, hvor man hylder ny, dansk musik.

I de første mange år modtog vinderen af hovedprisen 'P3 Prisen' en statuette og 100.000 kroner, mens vinderen af 'P3 Talentet' måtte nøjes med en statuette.

Sidste år delte man for første gang præmien op i to, således at der gik 50.000 til vinder af 'P3 Prisen' Drew Sycamore og 50.000 til vinder af 'P3 Talentet' Mekdes'.

I år har man så valgt at give alle pengene - altså 100.000 kroner - til vinderen af 'P3 Talentet'.

Det er endnu ikke annonceret, hvem der er nomineret i de forskellige pris-kategorier.

Vært på årets show bliver P3-vært Andrew Moyo, og på scenen optræder navne som Drew Sycamore, Tobias Rahim og det unge aarhusianske band Zar Paulo.

De senere år er 'P3 Prisen' gået til navne som Jada, The Minds of 99 og Benal, mens 'P3 Talentet' er gået til Ganger, Jada og Soleima.