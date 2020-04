Reality-baben Simona er på date med en fyr, der får hende til at åbne op om sin fortid.

Simona Tayanna er efterhånden et velkendt ansigt i ‘For lækker til love’, da hun både har medvirket i sæson 6, 7, 8, 9 og nu 10 af det populære realityprogram.

Det betyder også, at hun er vant til at være på date, men hun har alligevel aldrig prøvet en date som Vedad, som hun er ude med i program 5.

Vedad spørger meget ind til Simonas fortid, og han stiller personlige og dybe spørgsmål, som Simona ikke er vant til.

»Det er rigtig rart for en gangs skyld at komme på date med en mand, der virker som om, han interesserer sig for mig,« fortæller Simona i programmet, og det er ikke småting, som daten Vedad får af vide.

»Jeg har haft et stofmisbrug og været i behandling for det. Jeg kom i behandling da jeg var 16 år, og jeg startede mit stofmisbrug, da jeg var 11 år,« fortæller Simona fortsat.

Den måske for nogen voldsomme udmelding lader ikke Vedad skramme.

»Jeg synes, at det er virkelig stort, at hun snakker åbent om det, og at hun er stolt af at komme ud af det, det synes jeg er fedt,« siger Vedad.

Simona overraskes

Det er ikke kun Simona, der gemmer på en barsk fortid, da snakken falder på fremtidsplaner, åbner Vedad også op for en periode i sit liv, hvor han skulle kæmpe for at komme ud på den anden side.

»Om nogle år vil jeg gerne åbne noget for hjemløse, for jeg har selv prøvet at være hjemløs. Jeg var hjemløs i to år, hvor jeg skulle klare mig selv, og derfor vil jeg gerne åbne noget for dem (hjemløse red.) og helst gerne for unge mennesker,« fortæller Vedad.

Simona er positiv overrasket over Vedad, som hun giver en masse komplimenter med på vejen, hvilket hun ikke plejer at gøre til hvem som helst.

Også Vedad lader til at være positiv overrasket over Simona.

»Lad mig være ærlig. Jeg dømte dig ud fra dit udseende. Men du overrasker mig positivt – der er hjerne der. Du ved, hvad du vil, og du har styr på det,« fortæller Vedad, og Simona er glad for, at han kan se det.

»Jeg er ikke vant til andet end, at folk tror, at jeg er dum som en dør, men de bliver altid overrasket og chokeret – jeg er jo intelligent.«

Se Simona blive overrasket over Vedads fortid herunder, og se, hvordan hele daten udvikler sig, i program 5 af ‘For lækker til love’, som kan ses fra fredag den 3. april på Viaplay og Viafree.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.