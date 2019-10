TV 2 ZULU's nye satsning 'Minkavlerne' har mistet over halvdelen af tv-seerne, siden første afsnit blev sendt i starten af september.

Der er foreløbigt sendt fem afsnit af serien, og et hurtigt kig på Gallups tv-målinger viser, at seertallene er faldet ret markant siden første afsnit.

Hele 186.000 tv-seere sad klistret foran skærmen, da serien havde premiere 1. september, mens det seneste afsnit kun blev set af 92.000 tv-seere.

Et fald på over 50 procent er dog ikke noget, der påvirker TV 2.

Mick Øgendahl spiller med i 'Minkavlerne' på TV 2 ZULU. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Mick Øgendahl spiller med i 'Minkavlerne' på TV 2 ZULU. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

»Når jeg tæller sammen på tværs af tallene - både på TV 2 PLAY og flow-tv, så er jeg glad for serien, da jeg kan se, at det går godt på streaming-fronten,« fortæller Katrine Vogelsang, der er fiktionschef på TV 2.

Hvor mange ser serien på TV 2 PLAY da?

»Vi oplyser ikke vores tal offentligt, så det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Jeg kan bare sige, det går godt for serien, og det skyldes primært vores tilbud om at se serien på snigpremiere,« siger hun.

Katrine Vogelsang fortæller ligeledes, at det for dem (TV 2, red.) ikke er vigtigt, hvorvidt seerne opholder sig foran tv´et eller streamer på nettet.

Anna Stokholm og Frank Hvam spiller også med i serien. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Anna Stokholm og Frank Hvam spiller også med i serien. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

»Jeg vil ikke komme ind på tallene, så jeg kan ikke bekræfte, at det går så dårligt, som Gallups målinger viser. For os er det ikke så vigtigt, om seerne ser serien på den ene eller anden platform,« forklarer hun.

Og da B.T. spørger Katrine Vogelsang, om det så ikke vil være nemmere kun at producere serien til TV 2 PLAY på bekostning af TV 2 ZULU, fortæller hun, at det for dem ikke vil give mening at prioritere anderledes:

»Jeg synes ikke, der er nogen grund til at sætte flow-brugere op mod streaming-brugere, da alle skal have tilbuddet om at kunne se noget godt indhold, som vi synes, vi leverer.«

TV 2 forklarer til B.T., at de ikke vil oplyse seertallene på TV 2 PLAY ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv, da konkurrenterne heller ikke offentliggører deres tal.