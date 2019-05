Hvis du synes, at Toy Story 3 var en tåreperser, så skal du formentlig bevæbne dig med lommetørklæder, når du skal se det sidste kapitel i den animerede film-serie.

Hollywood-stjernen Tom Hanks, der lægger stemmer til cowboy-legetøjet Woody, fortæller til Ellen DeGeneres, at det var hårdt at indtale afslutningen på Toy Story 4.

Den Oscar-vindende skuespiller var blevet advaret af sin kollega Tim Allen (Buzz Lightyears stemme) om de sidste sider af manuskriptet.

»Bare vent til du ser de sidste sider. Det er en hård afslutning,« siger Hanks, mens han imiterer sin kollegas dybe stemme.

»Og det var det. De sidste par optagesessioner - hvor vi sagde farvel til Woody, Buzz, Bonnie's værelse, Andy og alle de andre, var meget følelsesladet.«

For næsten 25 år siden fik Toy Story premiere, og 29. august får danskerne muligheden for at se afslutningen på filmserien, hvor man følger legetøjet, der er lige så levende, som deres ejermænd.

Toy Story 4 har også en række andre kendte stemmer. Heriblandt actionstjernen Keanu Reeves, der lægger stemme til en ny karakter - Duke Caboom, som du også kan se i traileren i toppen af artiklen.

Derudover medvirker Joan Cusack, Tony Hale og komikerduoen Jordan Peele Keegan-Michael Key.