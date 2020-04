Rob Lowe har i mange år været en del af underholdningsbranchen og har sikkert oplevet lidt af hvert.

Alligevel er der en episode fra begyndelsen af hans karriere, hvor han skulle spille overfor kæmpestjernen Tom Cruise, som han husker ekstra godt.

Det var inden han selv og Cruise var blevet store stjerner. Noget, man dog ikke kunne mærke på skuespillerkollegaen, fortæller Lowe i et interview i podcasten Armchair Expert with Dax Shepard.

Her afslører han, at da han og Tom Cruise skulle spille med i filmen 'The outsiders', blev de indlogeret på samme værelse på Plaza Hotel.

»Vi tjekker ind på hotellet, og så finder Tom (Cruise, red.) ud af, at vi skal dele værelse og går fuldstændig amok. Det fik mig til at grine, det var langt ude,« lyder det fra Lowe.

Inden havde Tom Cruise kun medvirket i få film, og det var før kæmpesuccesser som 'Top gun' og 'Cocktail'.

Alligevel understreger Rob Lowe i interviewet, at Tom Cruise allerede dengang var på vej steder hen, og at han har sin karriere som bevis for, at han havde noget at have det i.

Allerede dengang mente Rob Lowe, at der var noget ved Tom Cruise. At han var den ægte vare.

Han siger, at Tom Cruise altid har været den samme person, og det er den drivkraft, som har gjort ham til en af verdens bedst kendte skuespillere.

Foruden Lowe og Cruise medvirkede også andre skuespillere, der senere er blevet verdensstjerner, nemlig navne som Patrick Swayze og Matt Dillon.

Filmen er instrueret af Francis Ford Coppola, og Rob Lowe og Tom Cruise var var henholdsvis 18 og 19 år gamle, da de indspillede filmen.