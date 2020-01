Fansene er ikke begejstrede, efter at stjernen Justin Chambers har meldt ud, at han har indspillet sin sidste sæson af serien 'Greys hvide verden.'

Han har spillet rollen som Dr. Alex Karev siden allerførste afsnit tilbage i 2005, men nu er tiden kommet, hvor han vil kaste sig over nye udfordringer.

»Der findes ikke et godt tidspunkt til at sige farvel til en serie, som har defineret så meget af mit liv igennem de sidste 15 år,« siger Chambers til mediet Deadline, hvor han uddyber:

»Men gennem noget tid har jeg ønsket at prøve kræfter med andre typer roller og træffe anderledes karrierevalg,« lyder det fra ham, hvorefter han slår fast, at hans alder også er en afgørende faktor.

Her ses besætningen på 'Gerys hvide verden', som den så ud i 2017.

»Da jeg snart bliver 50 og er velsignet med min bemærkelsesværdigt støttende hustru og mine fem fantastiske børn, så er det tid nu.«

Foruden Justin Chambers er der tre andre, som stadig er med i serien og som har været det siden starten.

Det gælder hovedrolleindehaveren Ellen Pompeo, som spiller Dr. Meredith Grey, og de to skuespillere Chandra Wilkons og James Pickens Jr.

'Greys hvide verden', som på engelsk hedder 'Grey's Anatomy', har været på skærmen siden 2005 og er en kæmpe succes, og den har affødt flere 'spin offs' (nye serier skabt fra det univers, som man kender i 'Greys hvide verden', red.)

Serien har gennem tiderne også haft mange seere, og fansene poster opslag på sociale medier, hvor de ærgrer sig over Chambers udmelding.

'Alex Karev var den bedste af de originale karakterer med den bedste karakter-udvikling. Vi fortjener et farvel. Vi investerede så meget i den lille skid og hans lykke, og hvad nu? Intet officielt farvel-afsnit?,' skriver en bruger på Twitter og er langt fra den eneste, der sørger over Chambers-nyheden.

'Jeg kan ikke tro, Justin Chambers forlader 'Greys hvide verden', skriver en anden sammen med en Gif af Dr. Meredith Grey, som græder.

'Greys hvide verden' sendes på Kanal 4 og kan streames på Viaplay.dk, hvis man vil se den i Danmark.