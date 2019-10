To telefonopkald og en glemt opskrift. Mere skulle der ikke til, før stjernekok Henrik Jyrk fandt kærligheden: Suriya fra musikgruppen S.O.A.P.

Det hele begyndte, da Henrik Jyrk var flyttet tilbage til Danmark efter noget tid med arbejde i USA.

»Jeg manglede et job, og så var der en god kammerat, der spurgte om jeg ville være køkkenchef bag kulisserne i Masterchef,« fortæller Henrik Jyrk under en middag i programmet 'Til middag hos', hvor han har inviteret tre andre kokke til middag.

En af hans opgaver var at ringe rundt til deltagerne for at indsamle opskrifter på det mad, de skulle lave under programmet.

Henrik Jyrk har både Michelin-stjerner og flere priser bag sig. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Da Suriya, der gik under navnet Heidi i S.O.A.P's storhedstid, var en af deltagerne den pågældende sæson, så skulle han selvfølgelig også ringe til hende.

»Først vidste jeg ikke, at det var hende fra S.O.A.P., for jeg vidste jo ikke, at hun var gået tilbage til sit rigtige navn,« siger kokken, da B.T. taler med ham.

De to havde endt med at tale i næsten en time om løst og fast.

»Så spurgte jeg jo bare, hvem hun var, hvad hun lavede nu - vi talte ikke om noget specifikt. Vi talte bare rigtig godt sammen,« siger han.

Saseline(th.) og Suriya(tv.), da søstrene sang sammen i popduo S.O.A.P. under navnene Line og Heidi. Foto: BENT MIDSTRUP

De talte så godt samme, at de var tæt på at glemme alt om opskriften. Suriya lovede at sende den på mail, men da han noget tid efter stadig intet havde modtaget, så måtte han jo ringe til hende igen.

Det endte i en lige så lang samtale og stjernekokken blev mere og mere bevidst om, at der måtte være noget mellem dem.

»Da vi begyndte optagelserne, så tænkte jeg, at nu havde vi jo snakket så meget sammen, at jeg godt kunne spørge, om vi skulle ses,« siger han med et lille grin og fortsætter:

»Det var lidt fjollet, men jeg fik spurgt hende, om vi ikke skulle drikke en kop te sammen. Så jeg hentede hende, vi drak en kop te, og så kørte jeg hende tilbage igen.«

Kokkene Kenneth Nielsen, Michael Museth, Henrik Jyrk og Patrick Godborg, der i denne uge er med i 'Til middag hos' på TV 3. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Tre måneder efter flyttede de sammen i en lejlighed på Vesterbro, hvor Henrik Jyrks kokke-diplomer deler væg med Suriya Jyrks guldplader.

Ni måneder efter blev de gift.

»Det føltes bare helt rigtig. Jeg kan lide musik, min kone elsker mad. Vi har det bare rart,« fortæller Henrik Jyrk.

'Til middag hos' sendes mandag til torsdag klokken 19 på TV3, men kan også ses på streamingtjenesterne Viaplay eller Viafree.