»Vi er blevet kærester, og han flytter ind i løbet af den næste uge, så det kunne ikke gå bedre.«

Stine Martine Pedersen ikke bare søgte kærligheden i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed'. Hun fandt den også.

Det fortæller den 27-årige landmand til B.T., efter at hun i sidste uges afsnit var på såkaldt 'romantisk weekend' med den 23-årige Niels Pors.

Optagelserne til TV 2's populære datingprogram begyndte i maj, hvor Stine Martine Pedersen var på speeddate med fem udvalgte bejlere. Og allerede her skilte den unge landmand Niels Pors sig ud, fortæller hun.

»Vi havde mest at snakke om, og kemien var rigtig god. Meget af det har nok også noget at gøre med, at vi er i samme fag,« siger hun.

»Så skulle jeg finde ud af, om han havde det på samme måde, og se ham an selvfølgelig, og om det gode førstehåndsindtryk holdt. Men det skulle jo bare være Niels – der var ikke noget at gøre.«

Allerede dengang udtrykte 27-årige Stine Martine Pedersen bekymring for den fire år yngre landmands unge alder. Men bekymringerne blev gjort fuldstændigt til skamme.

»Jeg har tidligere haft dårlige erfaringer med unge og umodne kærester. Men det kan godt være, Niels er ung fysisk, men han gør sig nogle gode modne tanker om, hvad han vil her i livet. Han virker ikke som en almindelig 23-årig,« siger hun.

Stine Marthine Pedersen med programmets vært, Lene Beier. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Stine Marthine Pedersen med programmets vært, Lene Beier. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Nu har han været ude at rejse rigtig meget og er klar til at slå sig ned. Han har sagt sit job på en kvæggård ved Skive op for at studere til rørlægger i Aalborg. Og så flytter han ind til mig i min lille lejlighed. Hvis det går godt, og vi fungerer godt sammen, så finder vi noget større.«

På den romantiske weekend i sidste uges afsnit af 'Landmand søger kærlighed' drillede parret hinanden med, hvordan Niels Pors skulle introducere sin date til forældrene, når hun kort tid efter skulle mødes sine nye forældre.

Var de kærester, spurgte hun Niels Pors med et skælmsk blik over middagsbordet, eller var hun 'bare én, han knalder'?

Men til B.T. fortæller Stine Martine Pedersen, at Niels Pors tog teten kort tid efter.

»Præcis en måned efter vores speeddate begyndte han at sige, at nu havde vi månedsdag. Så sagde jeg: 'Nej, du kan da ikke kalde det månedsdag, når vi ikke er kærester'. Den gik han og tænkte lidt over indtil aftensmaden, hvor han sagde: 'Okay, skal vi så ikke bare sige, vi er kærester eller hvad?' Og så var vi det.«

Parret har derfor denne tirsdag 13. oktober firemånedersdag som kærester.