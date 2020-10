Hele sit liv har Stine Marthine Pedersen skullet høre på dumme kommentarer om sit karakteristiske grin.

Og efter hendes deltagelse i 'Landmand søger kærlighed' er det kun blevet værre, fortæller den 27-årige landmand, der undrer sig over, at folk gider bruge tid på at gå på de sociale medier for at skrive om hendes latter.

»I starten var det sjovt at læse folks reaktioner. Mange elskede det, men der var også mange, der skrev: 'Ej, okay. Det bliver man fucking træt af at høre på i længden',« siger Stine Marthine Pedersen.

I TV 2-programmet fremstår den unge landmand som en utrolig lattermild kvinde, der afslutter nærmest hver anden sætning med en smittende, let gnækkende latter, som hun da også godt selv er klar over skiller sig ud.

»Men man skal huske, at det er tv, og det er klippet sammen, så det virker, som om jeg griner meget mere, end jeg gør i virkeligheden. Jeg går jo ikke rundt og griner som en lalleglad idiot i dagligdagen. Jeg griner, hvis der er grund til det,« siger hun.

»Men jeg tror faktisk også, min latter var noget af det, der solgte min casting-video og gjorde, at jeg kom med i programmet.«

Casteren på 'Landmand søger kærlighed' er dog ikke den eneste, som har forelsket sig i Stine Marthine Pedersens grin.

I TV 2-progammet 'Natholdet' valgte værten Anders Breinholt for nylig at hylde den lattermilde landmand med et langt klip, der udelukkende bestod af en lang række sammenklip af hendes karakteristiske latter.

Det har Stine Marthine Pedersen det egentlig fint med, selv om hun nok ikke synes, det var lige så sjovt, som redaktionen bag programmet formentlig har syntes.

»‘Natholdet’ er til for at underholde, og hvis folk bliver underholdt af min latter, så er det fint med mig. Det er sgu fint. Jeg bliver ved med at grine sådan, selv om folk synes, det er nederen. Et grin kan man jo ikke lave om på,« siger hun og nævner netop dét faktum som årsagen til, at det hele bliver lidt trættende i længden.

Stine Marthine Pedersen og bejleren Niels Pors, som i tirsdagens afsnit var på romantisk weekend. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Stine Marthine Pedersen og bejleren Niels Pors, som i tirsdagens afsnit var på romantisk weekend. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Jeg har da fået kommentarer hele mit liv! Hver gang jeg er startet i en ny klasse, eller nogen hører mit grin for første gang, så kan folk jo slet ikke have det. Nogen elsker det for sygt, og andre er sådan: 'Ej, okay, stop.' Det har jeg været vant til. Der er ikke noget nyt der.«

Efter et langt udskillelsesløb i 'Landmand søger kærlighed' var Stine Marthine Pedersen i tirsdagens afsnit af TV 2-programmet endelig på romantisk weekend med sin personlige favorit blandt bejlerne, 23-årige Niels Pors, som heldigvis ikke blev skræmt væk af det grin, som tilsyneladende deler vandene.

Tværtimod.

»Niels kan heldigvis godt lide mit grin. Han kan godt lide, at han får mig til at grine. Og det er dem, der kender mig i virkeligheden, jeg står til ansvar over for. Det er ikke tastaturkrigerne.«