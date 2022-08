Lyt til artiklen

»Leinis var jo sådan set bare en drøm på en telefon.«

Sådan siger den 'Grænseløst forelsket'-aktuelle Stig Skovlind, der i dag kan afsløre, at han er blevet single.

Musikeren tog for to år siden til Cuba for blandt andet at indspille musikvideoen til sin single 'Jeg skal hilse fra Havana'. Til optagelserne havde han hyret en dansetrup. Men mens den lokale gruppe stod og dansede, havde han kun øje for danserinden Leinis.

»Der ændrede mit liv sig hundrede procent. Det var overvældende. Jeg havde nærmest tårer i øjnene. Jeg ved ikke hvorfor, men det var meget kraftigt,« fortæller den 58-årige musiker i Kanal 5-programmet 'Grænseløst forelsket' om sit første møde med den 30-årige kvinde.

Leinis talte ikke engelsk, og Stig Skovlind kunne kun begå sig på skolespansk med hjælp fra Google Translate.

»Men når interessen er stor nok, kan man alt,« siger musikeren med et smil til B.T.

Og i løbet af turen udviklede han store følelser for sin cubanske danserinde.

Men hjemme i Danmark blev han ramt af virkeligheden.

Foto: Warner Bros. Discovery

Da coronapandemien lukkede landet ned, forsvandt mulighederne for at komme ud og tjene penge på spillejobs. Samtidig fik han opsagt sit lejemål og måtte flytte ud i sin mors kolde kolonihavehus.

Stig Skovlind tog dog ja-hatten på. Den nye fritid gav ham mulighed for at studere spansk to timer dagligt. Og uden en lejlighed at betale husleje for kunne han spare op til sin næste tur til Cuba.

Men tiden gik. Pandemien hærgede fortsat. Og muligheden for at rejse lå langt ude i fremtiden.

Så selvom han kommunikerede med Leinis dagligt, udviklede hun sig i hans hoved mere til en fjern og eksotisk drøm end den legemlige kvinde, han mødte for nu halvandet år siden.

»Det skal ikke misforstås, men det var jo spændende at snakke med Leinis, og jeg følte mig ung igen. Det er dejligt at være attrået. Det skal man ikke kimse af,« siger han.

»Men jeg skulle have mit liv til at fungere i Danmark, så mit udgangspunkt var, at jeg var alene.«

Indtil Cuba endelig åbnede for indrejse, og han igen fik Leinis i sine arme.

»Hun føltes ikke som en fremmed, men hun havde forandret sig fra at være en mere naturlig version af sig selv til at have lavet enormt meget ved sit hår, negle og øjenbryn. Det overraskede mig en lille smule. Ikke at der var noget galt med det – det var bare anderledes,« siger han.

»Hun var mere petit og mindre feminin, end jeg huskede. Når man har aftalt, at nu skal man være kærester, så er det sådan nogle ting, man lægger mærke til og tænker: 'Gud, det er et andet menneske, end jeg havde indprentet mig'.«

Samtidig havde Leinis' forbrugsvaner også ændret sig.

I tiden hvor de ikke havde set hinanden havde han jævnligt sendt et par hundrede kroner, som hun kunne bruge på sine skønhedsbehandlinger. Og da han kom til Cuba, og kæresteparret gik rundt i Trinidads gader og besøgte butikker og boder, følte Stig Skovlind sig efterhånden som 'et pengetræ', fortæller han i Kanal 5-programmet.

»Hun havde samlet nogle behov sammen, som jeg måtte betale for. Men jo flere penge, jeg brugte på hende, des tidligere ville jeg blive nødt til at rejse hjem, fordi kassen var tom.«

I programmet fortæller Stig Skovlind, at han ikke kunne undgå at spekulere i, om han bare var en 'sponsor for et andet menneske', fordi han kom fra et rigt land – på trods af at han selv hverken ejede bolig, bil eller opsparing.

»Og man må jo gå ud fra, at hun har haft en eller anden levestandard, inden jeg kom og løftede hendes liv. Så det er klart, man stiller sig selv spørgsmålet: 'Hvad er der i den her kærlighedsrelation?'« siger han til B.T.

Selvom han selv tvivlede og oplevede fordomme fra både venner og familie, så var det dog ikke på grund af økonomien, at han til sidst måtte fortælle Leinis, at han gik fra hende.

»Vi havde ikke den her proces, hvor man lærer hinanden at kende og udvikler sig. Nu var vi bare et par. Hun så fjernsyn og gik rundt og fik ordet hår. Vi skulle ikke ud og se hendes venner, og initiativ skulle komme fra mig. Og så kunne jeg bare mærke, at der var en del praktisk derhjemme, jeg skulle have styr på,« siger han.

»Så det begyndte at poppe op, om vores relation var fornuftig.«

I dag har han stadig sporadisk kontakt med Leinis, men han planlægger ikke at besøge hende, næste gang han er i Cuba.