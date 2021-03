Hvem er man, når man ikke længere er sin mands partner? Pludselig er et 'jeg' og ikke et 'vi'? Og når man igen skal træffe egoistiske valg?

Det spørgsmål stillede Stig Ørebek Pedersen sig selv, da han efter 30 års samliv mistede sin Peter.

Men efter at have deltaget i 'Hjem til gården' er han kommet tættere på svarene, fortæller den 65-årige efterlønner og tidligere sælger til B.T.

»I dag har jeg det godt. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan gøre ting alene.«

Alle deltagerne i årets udgave af 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Alle deltagerne i årets udgave af 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Da han deltog i TV 2-programmet, var sårene stadig friske. Hans mand var død et halvt år forinden, og tv-deltagelsen var et forsøg på at finde sin egen identitet igen. At give sig selv »et spark i måsen«, som han siger.

»Alt gik i stå, og jeg kunne ikke komme ud af boblen, selvom jeg fik hjælp af mine venner og mine børn. Jeg kunne ikke tage mig sammen til noget som helst. Vi havde været sammen i over 30 år, så pludselig at blive alene var både underligt og skræmmende, for man var jo blevet et 'vi'. Og pludselig er man et 'jeg'. Det var en kæmpe omvæltning efter så mange år,« siger Stig Ørebek Pedersen.

»Vi havde altid været to om at tage de store beslutninger, snakket om dem og fundet den rigtige løsning. Og pludselig var jeg mig selv – hvad skal jeg nu? Hvad vil jeg overhovedet?«

Der gik kun seks måneder, fra parret fik at vide, at Peter havde uhelbredelig kræft, til han døde. Seks måneder på den svære grænse mellem at nyde livet og frygte dets måske snarlige slutning.

65-årige Stig Ørebek Pedersen. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere 65-årige Stig Ørebek Pedersen. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Det var en svær tid, vi gik i møde, for vi vidste, vi skulle få det bedste ud af det og være der for hinanden, men vi kunne heller ikke slippe tanken om, at det snart ville slutte brat. Det er hårdt og påvirker én psykisk hele vejen igennem,« siger Stig Ørebek Pedersen, inden han nærmest afbryder sig selv:

»Men det er der jo også andre, der har prøvet. Og de er ganske givet og heldigvis kommet videre, som jeg også er.«

Han vil hellere fokusere på nuet og på den glæde, han har fået tilbage i sit liv blandt andet takket være 'Hjem til gården', som gav ham en fornyet tro på, at han også er og kan noget selv.

»Jeg har fået mit gode humør tilbage og har en masse glæder i dagligdagen, og når jeg kommer hjem til mine fire skønne børnebørn. Og det er dejligt positivt at tænke på,« siger Stig Ørebek Pedersen.

»Jeg satte mit hus til salg, og så købte jeg en lejlighed i Vanløse, som jeg overtager 1. april for at komme tættere på mine to voksne børn og fire skønne børnebørn. Så det glæder jeg mig til – det bliver en ny start.«