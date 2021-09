Der er mange kendisser, der har afvist at være med i 'Vild med dans', og blandt dem finder man DR-korrespondenten Stéphanie Surrugue.

Hun er for første gang inde til 'Vild med dans' for at heppe på Michelle Kristensen og Mads Vad, da hun er gode veninder med Michelle Kristensens kæreste Pernille Wass.



Men selvom Stéphanie Surrugue selv er blevet tilbudt at kridte danseskoene i TV2-programmet mange gange, så takker hun hver gang nej.



»Jeg er blevet spurgt nogle gange, men det skal jeg ikke. Det er meget svært både at danse en cha cha cha og så næste dag lave et eller andet om international politik. Det er svært at få til at hænge sammen med mit arbejde,« forklarer Stéphanie Surrugue.



»Det clasher med min blufærdighed og min troværdighed.«

»Jeg danser skide godt, når jeg er den eneste, der er til stede,« siger hun med et grin.



Det er dog ikke helt umuligt, at Stéphanie Surrugue en dag skulle kunne overtales til at deltage i 'Vild med dans'.



Men i så fald har hun fundet sig et andet arbejde først.



»Hvis jeg ikke skulle sidde og være dødalvorlig hele tiden, så kunne jeg godt finde på det. Men jeg ville være sådan én, der blev stemt ud,« lyder det fra DR-korrespondenten.