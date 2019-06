Hun skabte reality-ikonet Stephanie Star, men nu er det slut. Nu siger hun farvel til botox, filler, kunstige negle og hair extensions for at blive den bedste naturlige udgave af sig selv. Se forvandlingen i tv-klippet herover.

52-årige Stephanie er netop nu aktuel i DR3-dokumentaren 'Plastikdronningen siger farvel'.

I programmet kan du følge Stephanie Cipua sige farvel til botox og kirurgiske indgreb og goddag til det naturlige look.

B.T. har mødt hende syv måneder efter, at optagelserne sluttede.

»Jeg har det fantastisk, ser jeg ikke også bare godt ud?«

Det er tydeligt, at Stephanie ikke fortryder den 3 år lange rejse for at komme til at 'ligne sig selv'.

Beslutningen om at droppe botox og plastik skete, efter at Stephanie blev påkørt i 2015 og nu lever med kroniske smerter. Hun bor alene i en lejlighed i København og er efter hendes eget udsagn 'fattig som en kirkerotte'.

»Det var en svær beslutning at sige 'farvel', for Stephanie Star var jo et brand, jeg har været med til at skabe, og et brand, jeg er utrolig stolt af,« fortæller hun.

Foto: DR Vis mere Foto: DR

Hver tredje måned fik hun lavet botox-behandlinger i ansigtet, så der ikke var nogle rynker. Hun fik lavet større læber, påsat hår og lavet negle. Hun har også fået lavet større bryster.



I fire programmer på DR3 følger man Stephanie Stars kamp om at smide det unaturlige ydre og genfinde den naturlige Stephanie Cipua.

I dag er den store afblegede hårpragt udskiftet med grå udvoksninger, ansigtet hænger mere end før, læberne er mindre og neglene korte.



Brysterne er dog stadigvæk store, men for at skille sig af med dem skulle Stephanie igennem en operation, der ville give nogle store ar. Derfor valgte hun at beholde implantaterne og i stedet for bruge en sports-BH, så brysterne virker mindre.

Foto: DR Vis mere Foto: DR

»Jeg har simpelthen fået så mange dejligt beskeder fra unge piger på Messenger, Instagram og Facebook. De synes, at jeg er mega sej, fordi jeg tør at 'gå tilbage',« fortæller Stephanie, mens hun glad fremviser de mange beskeder på mobilen.

I dag drømmer Stephanie om at hjælpe andre piger med at sætte pris på deres krop og udseende og ikke lade sig forblænde af de modeikoner, de ser i medierne.

»Når jeg møder nogle piger på gaden, så siger jeg 'lad være med det', for I er så smukke - selvom jeg skal være den sidste til at sige sådan noget,« griner hun.

Hun drømmer dog om at få lavet et enkelt botox-løft i panden, da den er meget sunket, men ellers er hun glad og tilfreds med sit nye udseende.

Stephanie er i hvert fald overbevist om, at hun ikke vil lave noget vildt og voldsomt mere, og at hun er færdig med at ligne, hvad hun selv kalder 'et freakshow'.

Stephanie er i gang med at skrive en bog sammen med komikeren Thomas Wivel, og hun holder også en del foredrag, men er ellers arbejdssøgende.

Du kan se sidste afsnit af 'Plastikdronningen siger farvel' på DR3 fra søndag d. 30 juni.