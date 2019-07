Optagelserne til de fire ekstraprogrammer af 'Årgang 0' er nu i fuld gang.

Tidligere i år rullede den sidste sæson af ’Årgang 0’ over danskernes tv-skærme, men allerede inden den blev vist, meldte TV 2 ud, at der vil komme fire opfølgningsprogrammer af den populære serie med Rachel, Stephanie, Christian – og Emma, som ellers forlod programmet tilbage i 2016.

Nu er optagelserne til ekstraprogrammerne endelig i gang. Det fortæller 19-årige Stephanie van-der Watt på sin YouTube-kanal, som her giver et smugkig bag kulisserne.

»Jeg skal ind og lave et interview til de nye opfølgningsprogrammer på ‘Årgang 0’, indleder Stephanie sin video med, som er et sammenklip af turen helt fra hjemmet i Slagelse til København, hvor interviewene foregik i starten af juli.«

I videoen kommer man som seer også et smut forbi hotellet, hvor Stephanie og kæresten, Jeff, overnattede, og så får man også et glimt af de andre deltagere, blandt andre Christian, som hun sidder til bords med, da de var ude at spise middag.

Den efterfølgende dag stod på lange interviews i den varme stol, som Stephanie kalder det. Her viser hun, hvordan makeuppen lægges før tv-optagelserne, og man får samtidigt et kig inde i det studie, hvor interviewet blev optaget.

»Det var første del af interviewet. Vi har siddet siden klokken 10, og klokken er 11.40 nu, og vi skal til frokost. Vi har bare siddet og snakket og snakket. Jeg sad i den varme stol, det var meget varmt. Det kan I jo glæde jer til at se,« fortæller hun i videoen.

Planen er, at hovedpersonerne i ’Årgang 0’ får ét ekstraprogram hver, som følger dem fra fødslen og frem. Programmerne bliver vist cirka et år efter den sidste og 19. sæson af programmet. Det vil sige, at vi nok kan se frem til at se de nye programmer i starten af 2020.

For nyligt kom det også frem, at den populære serie starter forfra som ’Årgang 2020’ med fem helt nye familier, som TV 2 lige nu er på udkig efter.

»Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny ‘Årgang 0’, som denne gang hedder ‘Årgang 2020’. Det har vi gjort, fordi ‘Årgang 0’ er blevet en kæmpestor historie for TV 2,« sagde TV 2-redaktør Mette Heiberg til tv2.dk tidligere på måneden.

Se hele videoen herunder, hvor Stephanie tager på tv-optagelse til ekstraprogrammerne af ‘Årgang 0’.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.