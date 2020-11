Det er en meget åben Stephanie Fisker, der sætter ord på livet som offentlig person, og hvordan det føles at være usikker og gå med tvivlen omkring, om man er god nok.

Det afslører influenceren, der til daglig danner par med fodboldspilleren Kasper Fisker, i det nye tv-program 'Familien Fisker', som bliver sendt på Viaplay.

Stephanie Fisker er ud over at være influencer vært på podcasten 'Anden til venstre', hvor hun inviterer kendte menneskers bedre halvdele ind til en snak.

Og det er netop det at være vært på podcasten, der kan gøre Stephanie Fisker usikker. Det fortæller hun, da hun i programmet sidder og snakker med Jobbe Pilgaard.

Stephanie Fisker er kvinden bag podcasten 'Anden til venstre'. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Han spørger ind til, hvornår hun føler sig så usikker:

»Det er, når jeg har optaget. Så har jeg faktisk tænkt næsten alle gangene, 'det bliver virkelig godt, og hvor var det fedt'. Så er jeg helt oppe at køre, og bagefter så falder jeg ligesom ned og bliver træt. Og så kommer usikkerheden,« fortæller Stephanie Fisker og uddyber:

»Der er jo nogle gange, hvor jeg bliver enormt sårbar, hvis jeg så har fået en dårlig anmeldelse. Jeg tager alt ind.«

Selv forklarer Stephanie Fisker, at selv om det er ret få dårlige beskeder, hun modtager, i forhold til alle de gode, så er det alle de dårlige beskeder, der fylder mest:

'Familien Fisker' får premiere søndag på Viaplay. Foto: Pressefoto

»Det er dem, der rammer mig rigtig meget. Det er jo rigtigt ærgerligt, at jeg lader det komme så meget ind. Men det gør jeg,« fortæller Stephanie Fisker og fortsætter:

»Jeg tror bare, at det puster til noget i mig. En tvivl, om jeg er god nok.«

Stephanie Fisker fortæller videre, at hun ikke havde regnet med, at det at være en offentligt person, hvor andre mennesker har en holdning til en, ville være så intenst.

Hun er især ked af den måde, hvorpå nogle kan finde på at skrive til hende:

»Nogle glemmer lidt, at der sidder et menneske på den anden side, når de skriver et eller andet.«

Og det er noget, som Stephanie Fisker nogle gange forsøger at forklare folk. Så derfor vælger hun at tage kampen op, men hun er godt klar over, at det er hende selv, der skal lære at være stærk nok til kritik:

»Jeg synes ikke, at det er rart, og det er også derfor, at jeg arbejder så meget med det. For det handler jo ikke om de følgere eller de lyttere,« fortæller hun og fortsætter:

»Det handler jo om nogle andre ting, og det er det, jeg skal prøve at få styr på, så jeg bliver mere robust til, når den kritik kommer – så fair nok.«