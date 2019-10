Fans af programmet 'Voice Junior' må kigge langt efter talentshowet for børn.

Det vil nemlig ikke blive vist på Kanal 5 til foråret, som det ellers havde været planen.

Kanal 5 er en del af Discovery Networks, som lige nu ligger i krig mod YouSee. TV-udbyderen vil droppe Kanal 5 i grundpakken, hvilket potentielt kan betyde færre seere og dermed færre reklamepenge til Discovery Networks på det i forvejen trængte flow-tv-marked.

Men Christian Kemp, administrerende direktør i Discovery Networks Denmark, benægter, at de to ting hænger sammen.

Wafande var en af dommerne i 'Voice Junior'. (Foto: Scanpix)

Har I stoppet optagelserne af Voice Junior på grund af konflikten med YouSee?

»Nej. Det er korrekt, at vi har besluttet ikke at sende Voice Junior i foråret, men det er en beslutning, der er taget lang tid inden YouSee konflikten. Det er en helt almindelig proces, at man inden hver sæson kigger på, hvordan man kan sammensætte de bedst mulige programmer, og her har vi vurderet, at 'Voice Junior' i foråret ikke passede ind i dette puslespil,« skriver Christian Kemp i en mail til B.T.

Ifølge ham har den verserende konflikt ingen konsekvens for deres danske programmer, der udover 'Voice Junior' tæller blandt andet 'Politijagt', 'All Together Now', 'Remee og Mathilde', 'Ex on the Beach' og 'Beauty Bosserne'.

»Som vi også har meldt ud tidligere, har vi hos Discovery stor fokus på danskproduceret indhold, da vi kan se, at det er det, vores seere elsker. Bare i dette efterår har vi opjusteret med over 70% flere timer, sammenlignet med samme periode sidste år,« skriver Christian Kemp.

»Og vi fortsætter med at investere massivt i dansk indhold og store sportsrettigheder, da vi lytter på, hvad vores seere vil have. Så nej, vi sætter ikke programmer på standby, fordi YouSee har smidt vores 11 kanaler ud af de faste tv-pakker, og kigger som altid på at sammensætte det bedst mulige program på alle vores kanaler,« slutter han.

Discovery-kanalerne omfatter blandt andet Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, TLC og Eurosport 1 og 2,

'Voice Junior' startede på TV 2 i 2014, men blev skrottet af kanalen. Programmet blev senest sendt på Kanal 5 henover forsommeren, og 145.000 så med 22. juni, da favoritten Camille vandt finalen.

Værterne var Jacob Riising og Ihan Hayder, og dommerpanelet bestod af musikerne Wafande, Mette Lindberg og Joey Moe