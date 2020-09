Pernille Nygaard blev kendt som 19-årig i 'Paradise Hotel'. Dengang havde hun det med at tale, før hun tænkte, og hun blev af medierne stemplet som dum – et rygte, der siden har fulgt hende.

Pernille Nygaard, der både har medvirket i 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach', er lige nu aktuel i sæson 2 af 'Boss Ladies', som er en serie på Viafree, der følger fire selvstændige kvinder, der alle er boss på eget kontor. Foruden jobbet på et advokatkontor arbejder Pernille med en ny tøjkollektion, men vejen dertil har ikke været nem.

»Jeg var og er jo stadig kendt for at være dum. Medierne gav mig navnet 'dumme Pernille'. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan dømme en person ud fra, hvordan jeg var, da jeg var 19 år gammel. Dum er bare så træls et ord,« siger Pernille i den nye sæson af 'Boss Ladies' på Viaplay og Viafree.

At blive stemplet som dum fik Pernille til at føle, at alle var imod hende, og at der var noget galt med hende.

»Mit rygte har jo påvirket mig rigtig meget, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gik mig på,« siger Pernille, der i programmet bryder grædende sammen på sin arbejdsplads, da hun tænker tilbage.

Pernille bliver især påvirket af at tænke på, hvis andre har det på samme måde som hende, for hun har om nogen på egen krop mærket, hvad det gør ved en.

»Jeg har fået at vide, at jeg ikke fungerede til noget, at jeg ikke burde leve – hvem fanden siger sådan noget?« fortæller Pernille frustrerende i programmets afsnit 2.

Pernille er glad for, at hun i dag kan bevise, at hun ikke er så dum, som hun er blevet udstillet for at være.

»Det vigtigste er jo også bare, at jeg er glad, at min familie er glad, og at mine venner er glade,« slår Pernille fast.

