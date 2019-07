De danske stemmer bag Timon og Pumba har en fornemmelse af at være kommet hjem, efter de har lagt stemmer til de velkendte karakterer efter 25 år.

'Hakuna Matata, er de klogeste ord' - sådan starter sangen sunget af den lille, lysebrune surikat akkompagneret af det store, brune vortesvin.

Og læser man ordene, kan fans af Disney-klassikeren fra 1994 formentlig høre stemmerne bag Timon og Pumba synge dem i den nye filmatisering af Løvernes Konge, der torsdag officielt ramte lærredet.

»Jeg har været med lige fra starten. Hele vejen. Og så fik Lars (Thiesgaard, red.) og jeg lov til at være de samme, som vi er i den første film,« siger manden bag Timons danske stemme, Henrik Koefoed, til B.T. ved filmens gallapremiere.

Skuespillerne Henrik Koefod og Lars Thiesgaard er de danske mænd bag henholdsvis Timon og Pumba.

Og de føler sig forbundede til historien om den lille løve Simba, der bliver sat på en svær prøve i filmen, men får hjælp af de to følgesvende, surikatten og vortesvinet.

»Vi er næsten i familie med filmen,« siger Henrik Koefoed.

Surikatten har næsten altid en kvik bemærkning og er fuld af energi.

»Den der gadedreng ligger jo et eller andet sted i mig stadigvæk, så jeg har nemt ved at gestalte figuren,« siger Henrik Kofoed.

DR har talt med skuespilleren om, hvordan teamet fandt frem til Timons stemme.

De lod sig først inspirere af den amerikanske figur, der talte med en Brooklyn-New York-agtig accent.

»Derfor gav jeg Timon en københavnsk Vesterbro-dialekt, som også passer til hans fremtoning og fysiske figur. Det var forholdsvis ukompliceret,« siger han til mediet.

Der er gået 25 år siden den oprindelige film, og stemmerne bag Timon og Pumba er blevet henholdsvist 63 og 60 år.

Pumbas stemme kræver kraft og pondus af Lars Thiesgaard, der maksimalt må være to timer i stemmeboksen, fremfor de normale tre timer.

Ellers slider det på stemmebåndet.

»Der skal produceres noget ruhed, noget vortesvin. Jeg skubber underkæben frem, når jeg skal lave stemmen, og så støtter jeg i mellemgulvet. Det gør, at mavemusklerne bliver udmattede, og når der går for lang tid, begynder du at lave stemmen i halsen, og så slider du på den,« siger han til DR.