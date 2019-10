Sæsonafslutningen af 'Robinson Ekspeditionen' på TV3 begynder at nærme sig, og i mandagens afsnit fik Steffen Nielung nogle hårde ord med på vejen, da han røg ud.

'Du er det svageste led'.

Det var ordene til 31-årige Steffen Nielung fra Glostrup, efter han havde fået ni ud af 11 stemmer ved mandagens 'Ø-Råd', og den bemærkning, som kom fra Robinson-deltageren Kenneth, var ifølge udstemte Steffen unødvendig.

»Der var ingen grund til at komme med den bemærking. Jeg var jo røget ud, så det var lidt som om, at der skulle sparkes til en mand, der i forvejen lå ned,« siger han til B.T.

31-årige Steffen røg mandag aften ud af 'Robinson Ekspeditionen'.

Beskyldningen om at være ekspeditionens svageste led er bestemt heller ikke noget, som den udstemte deltager er enig i.

»Det passer simpelthen ikke. Det er bare en undskyldning for ikke at turde sige, jeg var for stor en trussel i konkurrencer og på det taktiske plan,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg fatter simpelthen ikke de andre deltageres beslutning. Jeg brugte en hel dag på at snakke folk til fornuft, men de ville ikke lytte til mig. Jeg prøvede at forklare dem, at de ville stå for skud næste gang, så længe de to (Jaffer og Kenneth, red.) styrer showet.«

Men på trods af sit exit, så mener Steffen ikke, at han kunne have gjort noget anderledes.

Der var 'ædegilde' i lokale retter i mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'.

»Jeg fortryder ikke rigtig noget. Havde jeg gjort noget anderledes, så havde det gået stik imod mine principper,« forklarer han.

Men på trods af sult og ekstreme konkurrencer, som eksempelvis mandagens spiseudfordring, der bød på lokale specialiteter i form af koøjne- og hjerne samt rådne æg, så kan Steffen se tilbage på en oplevelse for livet.

»Det var sgu ekstremt klamt, da jeg stod midt i det (spisekonkurrencen, red.), og det gjorde det ikke bedre, at nogle af de andre begyndte at kaste op. Men på trods af den udfordring, så har Robinson været den vildeste oplevelse i mit liv. Jeg kunne gøre det hele igen,« afslutter han.

I videoen øverst kan du se 'ædegildet', der giver flere af deltagerne brækfornemmelser.