Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg var sgu mere nervøs for at være kikset eller overdressed end for at møde hende. Men det gik jo fint.«

Sådan siger Steen Theill, der torsdag aften på DR blev gift med en kvinde, han aldrig havde mødt, i 'Gift ved første blik'.

I det hele taget kom tøj til at fylde meget i afsnittet, hvor den 59-årige virksomhedsejer selv hoppede i hvide bukser, mønstret vest og laksko med fløjlssnuder, mens hans jævnaldrende hustru ganske utraditionelt var iført en rød brudekjole.

Mest opsigtsvækkende var dog det system, som Steen Theill introducerede seerne for, da han skulle præsentere sit klædeskab.

Steen Theill var meget begejstret for, at 59-årige Mette Blume havde taget rød kjole på. Det passede godt til hende og hendes alder, mener han. Foto: Theis Mortensen Vis mere Steen Theill var meget begejstret for, at 59-årige Mette Blume havde taget rød kjole på. Det passede godt til hende og hendes alder, mener han. Foto: Theis Mortensen

Her fortalte han, at han hver aften lægger tøj frem til næste dag, men at han kun må vælge mellem henholdsvis de tre forreste skjorter på bøjlestangen, de tre første bukser, strømper, underbukser og så fremdeles.

Men det er der en god grund til, fortæller han til B.T.

»Jeg har vanvittig meget tøj. Over 100 skjorter og 50 jakkesæt. Jeg har simpelthen så meget, så hvis jeg ikke kommer igennem det, kunne jeg lige så godt smide det ud eller give det væk.«

Han gør det primært for at prøve noget nyt hver dag. Men også for at finde sammensætninger, som han ikke selv ville have valgt.

»Så kommer man ud i noget, som godt kan se lidt sjovt ud en gang imellem, mens der er andet, hvor man tænker: 'Det var faktisk en meget god idé',« siger Steen Theill.

»Det startede som en spøg, men nu er det blevet en sport for mig. Nu har jeg taget det videre til sko og parfumer, og når jeg tømmer opvaskemaskinen, ryger de rene knive og gafler bagest i rækken, så jeg ikke altid bruger de samme. Men det er altså min egen lille sport – jeg ved ikke, om jeg skal i behandling for det,« siger han med et smil.

59-årige Steen Theill har været selvstændig siden 1990 og er i dag direktør i en rengøringsvirksomhed med 120 ansatte.

Der bliver dog også tid til at spille golf tre-fire gange om ugen, fortæller han i ugens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Tror du, Steen og Mette forbliver gift?

Det er dog ikke ren fornøjelse det hele, slår han fast.

»Jeg spiller mest i erhvervsnetværk, så det er sjældent, jeg er ude at spille med venner,« siger han.

»De griner på kontoret, når jeg siger, at jeg skal ud til et kundearrangement, men det er det faktisk.«

I DR-programmet bliver han gift med den jævnaldrende Mette Blume, som er blevet tilkendt førtidspension, fordi hun lider af fibromyalgi, hvilket er kendetegnet ved blandt andet træthed og smerter i musklerne.

For Steen Theill betyder det dog ikke noget, at han er en decideret arbejdshest, mens hans kone går hjemme. Så længe hun også har noget, hun går op i.

Og så er det altså heller ikke, fordi Steen Theill er på kontoret hele tiden.

»Nede på arbejdet kalder de mig Tito, fordi jeg arbejder fra klokken ti til to. Når de er søde ved mig, kalder de mig 'ugens gæst',« griner han.