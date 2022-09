Lyt til artiklen

»Jeg gør de fleste ting, jeg har lyst til. Og jeg lever måske lidt bedre end gennemsnittet. Men jeg har altid godt kunnet lide gode ting – og så må man jo bare arbejde lidt mere.«

Sådan lyder det fra den 59-årige virksomhedsejer og 'Gift ved første blik'-deltager Steen Theill.

I DR-programmets andet afsnit svinger Steen Theill dørene op til sin højloftede Frederiksberglejlighed med fritlagte bjælker og kunst på væggene. Et hjem, som programmets livsstilsekspert, Julia Lahme, beskriver som 'en farveladekasse, hvor nogen er gået amok med et kreditkort i alle deres yndlingsbutikker samtidig.'

Og det er måske ikke helt forkert, fortæller lejlighedens ejer.

Han betragter nemlig sig selv som en levemand med smag for det dekadente liv. Men han er heller ikke kommet sovende til det.

Det hele begyndte, da Steen Theill i sin ungdom fik arbejde som rejseguide.

»Der fik man alt forærende. Man kom gratis på diskoteker og spiste gratis på restauranter. Jeg boede også fem år i Italien, hvor de går meget op i tøj, stil og udeliv, og så har jeg nok fået lidt smag for det,« siger den selverklærede levemand.

For at finansiere sin livsstil har Steen Theill altid arbejdet ved siden af sine studier. Mens han tog en merkonomuddannelse, gjorde han rent på kontorer og i børnehaver. Men da han som 27-årig havde læst en smule virksomhedsøkonomi, begyndte han at genoverveje sit rengøringsjob.

»Jeg tænkte: 'I stedet for at gå og gøre rent for andre, så lav da et rengøringsfirma.' Så jeg fik trykt nogle fine visitkort i guld med blå skrift, og så kørte jeg rundt i supermarkeder og børnehaver og sagde: 'Goddag, jeg hedder Steen. Jeg er god til at gøre rent. Vil I have et tilbud? '«

Det ville de gerne. Og efter at have fået sine forældre til at kautionere for et lån på 30.000 til en varevogn, kunne han køre han rundt om natten og gøre rent.

Siden har han arbejdet sig op. Købt lidt og solgt lidt. Indtil han for 16-17 år siden faldt over hjemmesiden for rengøringsfirmaet Servicehuset.

»De havde en fantastisk hjemmeside med en onlineformular, hvor man kunne bestille et tilbud. Det var helt nyt dengang. Og da ejeren gerne ville stoppe af en eller anden årsag, købte jeg det.«

I dag beskæftiger Steen Theill ni medarbejdere på Servicehusets kontor på Frederiksberg. De har omkring 120 underleverandører, som rykker ud med moppe og spand hos firmaets knap 2000 privatkunder.

Og det går godt i firmaet. Et kig i regnskabet viser, at Servicehuset sidste år omsatte for over fem millioner og – efter personaleomkostninger og andre driftsomkostninger var betalt – kunne gå ud af regnskabsåret med et resultat på godt en million kroner.

»Jeg taler jævnligt med min bestyrelse om, hvad fremtiden bringer, men jeg har ingen exitstrategi eller planer om at lade børnene overtage firmaet,« siger Steen Theill.

»Men jeg har en drøm om at flytte sydpå i vinterhalvåret og være hjemme om sommeren. Jeg er ikke så glad for den danske vinter – jo, hvis det var vinter, men det er det jo ikke rigtigt. Det er sådan noget gråt trist noget. Men om det bliver næste år eller om fem år ved jeg ikke. Det bliver, når det føles naturligt.«