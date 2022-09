Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»'Gift ved første blik' er en speeddate på steroider,« mener Steen Theill, der kæmpede for at lære sin hustru at kende i ugens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Med sine 59 år er Steen Theill alderspræsident i DR-programmet. Og han mener ikke nødvendigvis, at datingprogrammets format er skabt til 'gamle rotter' som han og hustruen, den jævnaldrende Mette Blume.

»Man kan jo se i programmet, at vi ikke havde så travlt med romantikken, som de yngre havde,« siger han om de otte andre medvirkende, som er helt nede til 25 år gamle.

»Når vi dater, bruger vi frygtelig lang tid på det. Vi har jo både fået børn og børnebørn og alt muligt, så vi skal ikke nå en hel masse. Men konceptet lægger ikke op til, at man har god tid. Tværtimod. Det skal gå hurtigt og er meget forceret,« siger Steen Theill om datingeksperimentet, der varer fem uger.

Og netop på grund af tidspresset var den 59-årige virksomhedsejer ærgerlig over, at hans hustru havde så svært ved at lukke ham ind i sit følelsesliv under parrets bryllupsrejse til Marbella.

Som man kan høre i torsdagens afsnit, forsøgte Steen Theill flere gange at få hustruen til at fortælle om sig selv. Men hver gang endte han med at få en kæk kommentar retur.

»Jeg ville gerne et halvt spadestik dybere. Hvem er hun? Hvad går hun og tænker og føler? Og det havde hun lidt svært ved at fortælle mig. Vi havde hvert vores tempo, og det var hendes måde at sige, at hun ikke var parat til at have dybe samtaler,« siger han.

Alligevel blev han overrasket over én bestemt kommentar, som man også ser i programmet.

Tror du, Steen og Mette forbliver gift i slutningen af sæsonen?

Nemlig at Mette Blume blev rørt over, at Steen Theill er en gentleman, der trækker stolen ud for hende.

»Det er mine veninder suckers for,« siger hun om den fine gestus.

Men ifølge Steen Theill var det ikke lige det svar, han havde fisket efter.

Forinden havde parret talt lidt om musik, og han havde i den forbindelse spurgt sin kone, hvad hun kunne blive rørt over.

»Det svarede hun ikke lige på. Men senere bragte hun det så op igen og sagde: 'Du spurgte mig tidligere, hvad der rørte mig'. Og så kom det med stolen. Og der havde jeg så regnet med noget dybere. Det var måske ikke lige det, jeg mente.«

Steen Theill understreger dog, at han ikke på daværende tidspunkt var frustreret nok til at aktivere programmets eksperter, som deltagerne altid har lov at kontakte. Også uden at der er kamera på.

Modsat nogle af de unge par, som allerede på deres anden dag som ægtefolk var bekymrede over, at de endnu ikke havde kysset eller rørt ved hinanden, så havde Steen Theil og Mette Blume ikke så travlt med romantikken.

Om det lykkes ægteparret at få hul på de dybe samtaler, inden de fem uger er gået, må du se i 'Gift ved første blik' de kommende torsdage.

Han ville bare lære sin kone at kende.