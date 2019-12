Bag det store smil gemmer sig en mørk fortid.

27-årige Daisy Ridley, der i denne uge for tredje gang skal redde universet som Rey i niende kapitel af ’Star Wars’-sagaen ’The Rise of Skywalker’, fortalte på et pressemøde i London, hvordan hun som ung kæmpede med den psykiske lidelse OCD.

Disney inviterede tidligere på året B.T. til en rundbordssnak med ’Star Wars’-stjernerne på et luksushotel i London, og her fortalte den unge skuespiller ærligt, hvordan hun blandt andet bruger terapi for at komme igennem tilværelsen som filmstjerne.

»Jeg havde OCD, da jeg var teeenager. Jeg tror, jeg altid har haft brug for at være i kontrol. Da jeg så blev berømt på grund af ’Star Wars’, følte jeg, at jeg mistede kontrollen, når jeg fx var i lufthavnen. Jeg følte også, at andre pludselig begyndte at diktere, hvordan mit liv skulle være,« forklarer hun.

Daisy Ridley sammen med 'Star Wars'-kollegaen Mark Hamill. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Daisy Ridley sammen med 'Star Wars'-kollegaen Mark Hamill. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Selvom hun er blevet frontfigur i den seneste ’Star Wars’-trilogi, synes hun stadig, det er underligt at se sig selv som en ”kendis”. Alligevel kan hun godt mærke, hvordan folk omkring hende har ændret sig.

»Mine nærmeste venner og familie opfører sig ikke anderledes, men folk, jeg kender mindre godt, ved pludselig ikke, hvordan de skal opføre sig overfor mig,« fortæller Daisy Ridley.

»Folk bliver så akavede. Jeg var for nylig til min vens bryllup, og der kom en kvinde hen. Hun var sød, men hun blev også ved med at tale om en, hun kendte, som hun skulle give mig en besked fra,« fortæller hun videre.

»Det gider jeg ikke. Jeg forsøgte i stedet at starte en almindelig samtale og spurgte, hvad hun lavede i sin fritid. Det er ikke nogens skyld, det er bare hvad der sker.«

Daisy Ridley. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Daisy Ridley. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Daisy Ridley bliver spurgt, hvordan hun har det med at være blevet en rollemodel. At mange unge mennesker ser op til hendes stærke Rey-karakter.

»Jeg tror, at jeg egentlig overordnet er et ansvarsfuldt menneske. Jeg går ikke så meget i byen, jeg drikker ikke så meget, og jeg tager heller ikke nogen stoffer. Jeg er egentlig ret kedelig,« griner hun.

»Jeg er meget bevidst om, at jeg jo ikke ER Rey. Det er sødt, når folk kommer hen til mig, men jeg prøver at holde de to ting adskilt.«

Daisy Ridley er ikke bange for at sidde fast i sin ’Star Wars’-karakter. Hun nævner, at hun blandt andet i 2017 medvirkede i filmen ’Mordet i Orientekspressen’, og så har hun en god agent, som hun har stor tillid til.

»Jeg vil selvfølgelig altid blive sammenlignet med ’Star Wars’, og jeg er evigt taknemmelig for at have fået rollen, men jeg er ikke bange for ikke at få lov til at lave andre fede ting.«

Daisy Ridley synes, det er en underlig følelse at være færdig med ’Star Wars’-universet, og hun kan godt mærke, at presset for at slutte på toppen er endnu større end ved de to forrige.

»Jeg føler så meget med J.J. (Abrams, instruktøren, red.). Hvor svært det må være for ham at skulle bringe det hele sammen til sidst. Jeg føler mig virkelig heldig over at have fået lov til at prøve så meget i en ung alder.«

Hun tilføjer: »Det jeg holder allermest af ved den sidste film er, at Rey får lov til at tale meget mere. Jeg sagde til J.J. ’kan du ikke give mig en monolog? Og det fik jeg,« smiler hun.