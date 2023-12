Det nye gameshow ‘Squid Game The challenge’ kapitaliserer på populariteten fra den originale Netflix-serie ‘Squid Game’.

Her kæmper 456 deltagere om en enorm pengepræmie på 31 millioner danske kroner.

Men ikke ulig originalen kommer deltagerne også til skade under legene, og det får flere af dem til at opsøge advokatfirmaet Express Solicitors.

Step onto the set of Squid Game: The Challenge with a behind-the-scenes tour featuring the director of Squid Game, Hwang Dong-hyuk and special guest Anupam Tripathi! #GeekedWeek pic.twitter.com/tEE1ApsxkG — Netflix (@netflix) November 9, 2023

Settet til ‘Squid Game The Challenge’ ligger i England, og programmer blev filmet, mens landet tilsyneladende var ramt af en så stor kulde, at flere deltagere oplevede alt fra nerveskader til forfrysninger, skriver BBC.

I spillets første leg skal deltagerne løbe over en bane mod en målstreg, mens en robot kigger væk. Når robotten vender sig, skal spillerne stå helt stille.

På fjernsyn tager legen få minutter, men da de filmede scenen, tog legen op til syv timer.

»Nu er de efterladt med skader efter at have stået fast i smertefulde stresspositioner i kolde temperaturer. Vi har et tilfælde, hvor nogen klager over hypertermi. En fik en lilla hånd af kulden,« siger Daniel Slade, direktør i Express Solicitors.

Han fortæller, at virksomheden har fremsat et krav mod produktionsselskabet. Lige nu indsamler de yderligere beviser, så de kan sagsøge, hvis det bliver nødvendigt.

Netflix bekræfter, at tre deltagere modtog behandling, men afviser, at der er tale om alvorlige skader.

Attention, players: the game begins now. SQUID GAME: THE CHALLENGE is streaming on Netflix! pic.twitter.com/JJTnVygF3W — Netflix (@netflix) November 22, 2023

Stephen Lambert, direktør for et af produktionsselskaberne bag showet, Studio Lambert, fortæller, at de tager deltagernes helbred meget alvorligt, og at alle var forberedte på kulden.

»Ja, få anonyme personer var kede af det faktum, at de blev elimineret, og at det havde været en kold og ret lang oplevelse. Når man giver en kæmpe præmie væk, vil det altid være klart fra vores side, at det er et hårdt program at deltage i,« siger han.

Striden mellem serien og deltagerne kan ikke ses på seertallene, som tyder på, at Netflix har fundet sig en ny guldkalv.

I de første fem dage efter premieren så hele 1,1 amerikanere med hjemme fra stuen, skriver deadline.