Serien har taget verdenen med storm og millioner har set første sæson.

Men den sydkoreanske hitserie 'Squid Game' har ikke været lige let at lave for instruktør og skaber Hwang Dong-hyuk.

Det forklarer han selv i et interview med CNN.

For det enorme stressniveau, som den sydkoreanske instruktør har været underlagt, har resulteret i, at han mistede seks tænder under optagelserne på grund af den høje intensitet.

Til CCN forklarer han yderligere, at han endnu ikke har fået erstattet alle de mistede tænder på grund af manglende tid i kalenderen.

For ifølge Hwang Dong-hyuk har det været en stor mundfuld at lave den yderst populære Netflix-serie, men trods det hårde arbejde, så udelukker han ikke, at en sæson to kan være på vej.

»At skrive, producere og instruere en serie alene var virkelig en stor opgave. Når jeg tænker på at skulle gøre det samme for sæson to, er jeg personligt lidt bekymret,« sagde Hwang Dong-hyuk og fortsætter:

»Der er intet bekræftet i øjeblikket, men mange mennesker er så begejstret, at jeg virkelig overvejer at lave en til sæson.«

Serien handler om gældsramte deltagere, der kæmper mod hinanden i en række dødbringende børnespil, hvor de uskyldige børnespil som tovtrækkeri og rødt lys, grønt lys får en helt ny betydning.

I øjeblikket er serien på vej til at blive Netflixs mest populære show nogensinde og har nået nummer et i 90 lande, herunder USA og Danmark.