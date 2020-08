Sasha Louise Sprange fra ‘Robinson Ekspedition’ er overbevidst om, at hun har levet et tidligere liv som forfulgt jødisk kvinde.

Vi lærte først Sasha Louise Sprange at kende, da hun deltog i ‘Robinson Ekspeditionen’ 2018. Her fortalte hun ærligt om, at hun var transkønnet, og siden fulgte DR3-programmet ‘Hunkøn’, hvor Sasha delte yderligere ud om sin transformation og sine oplevelser som transkønnet.

Tidligere liv som jødisk kvinde

I et nyt afsnit af serien ‘Dig og Dudski‘ åbner Sasha nu op om, at hun som lille dreng hadede at få klippet sit hår. Men det skyldtes ikke kun, at hun godt kunne lide det feminine udtryk, som fik folk til at antage, at hun var en pige. Derimod vakte det også ubehagelige mindelser om et frygteligt traume fra et tidligere liv som en jødisk kvinde.

'Jeg har bare følt, at jeg har været født før, og jeg var en kvinde før, og jeg fik klippet mit hår af. Og da jeg var omkring 16-17-års-alderen, der var jeg i en koncentrationslejr, fordi vi skulle se det sammen med min klasse, og det var den mest voldsommeste oplevelse, jeg nogensinde har oplevet. Det var som om, jeg fik flashbacks, og jeg kunne mærke den her følelse af, at det her, det var meget, meget hårdt, og jeg ligesom havde levet det her liv før og var bange for at skulle være i koncentrationslejr', forklarer Sasha i serien.

Her fortæller hun også, at opvæksten på Lolland var svær, fordi der ikke var nogen at tale om det at være transkønnet med, og slet heller ikke om det med at have levet et tidligere liv. Derfor udviklede hun angst.

I dag lever Sasha et godt og sundt liv, hvor hun er tro mod sig selv, og så er hun netop sprunget ud som selvstændig med sit eget PR-bureau.

Herunder kan du se interviewet med Sasha.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen