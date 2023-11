Realityudgaven af den populære – og voldsomme – Netflixserie 'Squid Game' ser ud til at være et hit.

I USA er det nye program blevet set af 1,1 million husstande i de første fem dage efter premieren.

Det skriver Deadline.

Seertallene er ifølge tv-analyseinstituttet Samba TV tre-fire gange højere end andre Netflix-realityserier.

'Squid Game: The Challenge’ havde premiere 22. november.

Det er en spinoff på den ekstremt populære tv-serie, der for et par år siden blev den mest sete nogensinde på Netflix.

I realityudgaven skal deltagerne som i originalen gennem en masse svære udfordringer for at komme videre – uden dog at en elimination er lige så brutal og blodig.

Nu har 'almindelige' mennesker fået lov at forsøge sig med 'Squid Game'-udfordringer. Foto: Screenshot/Squid Game: The Challenge Vis mere Nu har 'almindelige' mennesker fået lov at forsøge sig med 'Squid Game'-udfordringer. Foto: Screenshot/Squid Game: The Challenge

Den nye serie er dog i produktionsfasen blevet udfordret af, at flere deltagere har lagt sag an, fordi de er kommet til skade under optagelserne.

Hvilket tilsyneladende ikke har påvirket populariteten.

Cole Strain fra Samba TV siger, at 'Squid Game: The Challenge’ har haft »massive seertal«, og så er streaming på mobiltelefoner eksempelvis ikke med i opgørelsen.

»Seriens brede, verdensomspændende publikum har sandsynligvis med til at bidrage til dens succes,« lyder det videre fra ham.

Netflix har tidligere meldt ud, at der kommer en sæson to til den originale fiktive serie.

'Squid Game: The Challenge’ er også tilgængelig i Danmark.