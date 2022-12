Lyt til artiklen

I 2012 mistede musikbranchen den ekstraordinære sanger Whitney Houston.

Nu ti år efter udkommer en ny biografisk musical om sangerindens liv med den britiske skuespiller Naomi Ackie i rollen som Whitney Houton.

En rolle, der var så hård mentalt, at den 30-årige skuespiller måtte tage en måned fri undervejs. Det fortæller hun i et stort interview med The Sun.

»Det tog hårdt på mit mentale helbred,« siger hun og uddyber:

»Jeg var nødt til at tage en pause fra manuskriptet og Whitney i en måned, før jeg vendte tilbage til det, fordi jeg havde en følelse af pres og intensitet, som jeg heldigvis har givet slip på nu.«

Naomi Ackie brugte måneder på at researche videoer af Houstons livekoncerter, inden hun begyndte af filme i august sidste år.

Filmen følger Whitney Houstons vej til den store scene og viser samtidig et billede af de dæmoner, hun sloges med undervejs. For mens hun blev en større og større stjerne, kæmpede Whitney Houston også en kamp mod afhængighed af stoffer.

Whitney Houston døde den 11. februar 2012, da hun druknede i et badekar påvirket af kokain. Hun blev 48 år gammel.

Ifølge Naomi Ackie er rollen som Whitney Houston hendes hidtil mest komplekse rolle til dato – samtidig med at hun også frygtede hendes fortolkning af 'The Bodyguard'-stjernen ikke ville leve op til publikums forventninger.

»Jeg måtte konstant minde mig selv om, at 'fortælle sandheden af historien',« fortæller Naomi Ackie.

Filmen 'I wanna dance with somebody' havde premiere den 22. december og kan ses i biografen.