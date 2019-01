37-årige Teit Samsø går for alvor i familien Seebachs fodspor.

De sidste par år har han spillet Tommy Seebach i den populære musical om familien Seebachs liv.

Melodi Grand Prix var som bekendt en stor del af især Tommy Seebachs historie med tre sejre, nu skal Teit Samsø forsøge at gøre ham kunsten efter.

»Uha, det tør jeg ikke tænke på,« griner musicalstjernen, da han torsdag bliver præsenteret ved årets Melodi Grand Prix-pressemøde i DR Byen.

»At spille Tommy Seebach i en musical og så stille op i Melodi Grand Prix som mig selv er jo to forskellige ting, men jeg kan godt forstå spørgsmålet,« tilføjer han.

»Det var virkelig med ærefrygt, at jeg spillede Tommy Seebach. Familien var inde og se prøverne, men de er jo heldigvis verdens sødeste mennesker, så vi fandt hurtig tryghed i det,« fortæller han om sin medvirken i Seebach-musicalen.

Han stiller op i Melodi Grand Prix med sangen 'Step It Up', der er skrevet af Melodi Grand Prix-veteranen Lise Cabble, som blandt andet stod bag Emmelie de Forests vindersang i 2013.

»Da jeg så, hun havde skrevet sangen, var jeg sikker på, at jeg ville være med. Hun er jo et fyrtårn,« smiler Teit Samsø, der blev tilbudt at deltage via sin musicalkarriere.

Tommy Seebach. Foto: Kurt Petersen Vis mere Tommy Seebach. Foto: Kurt Petersen

»Jeg lavede for et par år siden en teaterkoncert om Ole Henriksens liv, der hed 'I Love It', hvor jeg spillede hans onde ekskæreste. Der mødte jeg nogle, der har med Melodi Grand Prix at gøre, og så kom jeg med.«

Teit Samsø er opvokset i Holeby på Lolland og bor i dag i Fredericia.

Om sin Melodi Grand Prix-sang siger han:

»I udgangspunktet er sangen egentlig bare en fest, men med min optræden håber jeg, at jeg kan få formidlet, at livet handler om netop at have en fest, men også at der i samfundet skal være plads til alle. At vi alle kan åbne armene og tage imod hinanden, uanset hvor forskellige vi er.«