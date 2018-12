'Spider-Man: Into the Spiderverse' er noget så sjældent som en superheltefilm, der virker som et decideret frisk pust i genren.

Den er animeret og helt vidunderligt bims. Vor helt – i første omgang – er den unge latino-afroamerikaner Miles Morales, der bliver bidt af en edderkop og får Spider-Man-kræfter, som han ikke helt har lært at styre.

Allerede her er dette en usædvanlig Spider-Man-filmatisering, men løjerne er først lige begyndt.

Et virvar af alternative virkeligheder åbner sig nemlig, og Miles får hjælp til at kæmpe mod superskurken Kingpin af både en aldrende og ret afdanket Peter B. Parker, Spider-Woman, en mangaversion af Spider-Man, en sort/hvid Spider-Noir fra 1930'erne (med herlig stemme af Nicolas Cage) og minsandten også Peter Porker alias Spider-Pig.

Som er en gris. Jo, virkelig. Hvor tidligere filmatiseringer af Spider-Man har gjort superhelten spiselig for det brede publikum, er der her leflet hæmningsløst for nørderne.

Filmen er et orgie af meta-komik og populærkulturelle referencer, men ud over at være virkelig, virkelig sjov, formår den stadig at fortælle en fin og medrivende historie.

Mod slutningen bliver både animation og plot en kende abstrakt, men det ændrer ikke på, at 'Into the Spiderverse' er en af de bedste Spider-Man-filmatiseringer nogensinde. Hvis ikke den bedste.

Instruktører: Peter Ramsey m.fl. Med: Shameik Moore, Jake Johnson

Filmen har manuskript af folkene bag 'LEGO Filmen'. UIP