Kan Den Lille Havfrue være sort? Kan hendes hår være rødt? Eller er tiden inde til, at en ung kvinde med mørk hud og sorte dreadlocks kan spille den ikoniske rolle?

Spørgsmålene raser på de sociale medier, fordi Disney har valgt den 19-årige Halle Bailey til rollen som Ariel i en ny version af 'Den Lille Havfrue' med rigtige skuespillere i stedet for tegneseriefigurer.

Halle Bailey har afro-amerikansk baggrund og optræder normalt sammen med sin storesøster under navnet Chloe x Halle.

Onsdag aften skrev gruppen på Twitter, at en drøm bliver til virkelighed med rollen.

dream come true... pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Nyheden skabte dog straks lidt af en storm på det sociale medie.

Her var brugernes meninger mildest talt delte:

Nogle syntes, det er et vigtigt skridt i retning af ligestilling mellem racerne, mens andre finder det forkert at caste en mørk kvinde til netop den rolle.

'Undskyld mig, det er fuldstændig meningsløst. Karakteren har rødt hår og er hvid. Jeg har ikke et problem med sorte, men det er det samme som at producere Moana med en bleg hvid pige!, skriver en bruger på Twitter.

Sorry, but completely nonsense. This character is red hair and white, not a problem with black people, but is similar to produce a Moana live action with a pale white girl. Well! pic.twitter.com/vsnFF0DYd6 — Alex Prado (@alexpradoUSA) July 3, 2019

Andre ser det som et gennembrud og afgørende for en hel generation af afro-amerikanske piger.

Optagelserne til filmen begynder først i 2020.

Instruktør bliver Rob Marshall. Han siger til The Guardian, at Halle Bailey er valgt efter en hård og lang udvælgelsesproces.

»Efter en omfattende søgning stod det klart, at Halle besidder den sjældne kombination af ånd, hjerte, ungdom, uskyld og substans - plus en fantastisk sangstemme - alt sammen kvaliteter, der er nødvendige for at spille denne ikoniske rolle.«