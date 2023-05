Kaspar og Lambang Arianto glæder sig, men fortæller også, at de ikke er færdige med at kæmpe.

Parret, der vandt TV 2-programmet 'Sommerdrømme' i 2021, gik efterfølgende ud og fortalte, at de havde fået deres tvillinger, Java og Atlas, ved hjælp af en rugemor.

Det vakte stor debat, da parret fortalte om processen med rugemoren, og problemerne med at få lov til at være juridiske forældre for barnet.

Nu bekræfter Kaspar Arianto over for B.T., at tvillingerne snart skal have en lillebror.

»Vi traf allerede beslutningen om, at vi gerne ville have et barn mere i 2020. Det er virkelig dejligt, at det endelig lykkes,« fortæller han.

Også denne gang får de barnet ved hjælp af en rugemor.

Og også denne gang regner de med problemer, i forhold til begge at få lov til at være juridiske forældre for barnet.

Kaspar Arianto fortæller, at han mener, at der mangler ligestilling på området.

»Det er stadig utrygt, fordi vi er to mænd. To kvinder kan blive juridiske forældre fra dag et af barnets liv. Det kan to mænd ikke. Så som reglerne er nu, får vi for eksempel kun farens barsel,« siger Kaspar Arianto.

Han fortæller, at parret godt ved, hvad de går ind til i forhold til de juridiske udfordringer, men at de vælger at tage kampene med oprejst pande.

»Vi er pisse stolte over at det lykkedes. Der er stadig noget at kæmpe for, men vi kæmper videre med kærlighed,« siger han.

Kaspar Arianto fortæller, at parret venter barnet til november. To uger inden rugemoren har termin, udkommer parret med en børnebog, der handler om deres familie, og om at familier kan se ud på mange måder.

»Vi vil gerne vise, at man sagtens kan være gode forældre, selvom man er to mænd,« fortæller han.