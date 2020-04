Maja og Anders fra boligprogrammet 'Sommerdrømme' venter et sommerbarn.

Maja og Anders er lige nu aktuelle i TV 2’s nye boligprogram ‘Sommerdrømme’, hvor de skal bygge og indrette et helt nyt sommerhus i Hvide Sande, som til sidst kan ende med at blive deres eget, hvis de vinder konkurrencen.

Tankerne om, hvorvidt sommerferien skal holdes ved Vesterhavet, hvis de vinder sommerhuset, er ikke det, der fylder mest hos parret lige nu.

Der er nemlig et endnu større projekt på vej, da parret til august skal være forældre for tredje gang, det fortæller Maja til Realityportalen.

Vi venter en lille pige mere, så Anders kommer i den grad i undertal herhjemme, siger Maja, der også kan fortælle, at det var helt planlagt med endnu et barn.

Parret har i forvejen pigerne Siv på to år og Svala på fem år, og med de to nordiske navne er Maja og Anders allerede nu begyndt at finde på endnu et pigenavn.

»Vi regner med, at hun skal hedde Frigga. Vi har søgt efter et nordisk navn, da Svala og Siv også er nordiske. Dog har vi været meget i tvivl, om det også skulle starte med S, så vi er stadig ikke 100% sikre,« afslører Maja, der har termin den 13. august.

Håber på en hjemmefødsel

Maja har tidligere gennemført en hjemmefødsel, og hun håber på, at det kan blive sådan igen.

Maja er i uge 24 af sin graviditet med tredje barn. (Foto: Niels Henrik Dam)

»Siv er født hjemme i stuen, hvor Anders tog imod hende, da jordemoderen ikke nåede frem. Det gik heldigvis rigtig godt, men denne gang håber vi, at jordemoderen når frem.«

Storesøster Svala på fem ser meget frem til at få en lillesøster mere.

»Hun snakker om baby i maven hver dag og glæder sig helt vildt,« afslutter Maja.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: