»Det må jeg sige, det er nok noget af det mest angstprovokerende, vi har prøvet.«

Her kunne man tro, at Anders Kjærgård Nielsen, som torsdag aften var med i 'Løvens hule', talte om sin og medstifter Emil Luther Jensens tid som udsendte soldater i Afghanistan.

Men nej. Det var såmænd mødet med løverne, som gav Anders Kjærgård Nielsen, Emil Luther Jensen og deres tredje partner, Haris Bejtić, sved på panden, da de var inde for at få en investering til deres virksomhed Muscle House.

»Det er noget helt andet, det her med at stå foran nogle meget anerkendte løver; du har et helt kamerahold på sidelinjen; man ved ikke, hvordan det kommer til at gå, og hvordan det bliver portrætteret i fjernsynet, så der er så mange ukendte variabler, så ja, jeg vil sige, at det var meget nervepirrende,« siger Anders Kjærgård Nielsen til B.T.

Løverne kæmpede om Muscle House, men det var Christian Arnstedt, der triumferede. Foto: Per Arnesen/DR. Vis mere Løverne kæmpede om Muscle House, men det var Christian Arnstedt, der triumferede. Foto: Per Arnesen/DR.

De fleste, som ikke har været udsendte, ville ellers nok tro, at der var grund til markant mere angst, når man render rundt i en krigszone, og hver dag kan udvikle sig til et spørgsmål om liv og død.

Men Anders Kjærgård Nielsen har en god forklaring på, hvorfor det ikke forholder sig sådan for ham.

»Når du står i en krigszone, så toptræner du til alt, der kan ske, så det ligger på rygraden, og du behøver ikke tænke over det. Hvis der bliver skudt efter dig, så lægger du dig ned, og hvis der sprænger en vejsidebombe, så stopper du op. Alt er på rygraden.«

Uddannelsen fra Forsvaret var ikke kun god at have med sig i krig, den er i den grad også kommet dem til gode i det til tider hektiske iværksætterliv.

Det er især den høje arbejdsmoral, de har kendt fra Forsvaret, som er blevet taget med over i udviklingen af Muscle House.

»Det er noget, man bliver opdraget med inde i Forsvaret, at når du har en opgave foran dig, så arbejder du, indtil den er løst, og så kan du slappe af bagefter. Det er bare 100 procent dedikation, og så knokler du bare på, indtil du er færdig.«

Anders Kjærgård Nielsen peger også på, at man i Forsvaret laver det, der hedder en after action report, når opgaven er løst, hvor alt evalueres, og det har de taget med over i virksomheden og bruger på blandt andet kampagner.

Og de fem løver kunne i den grad se pointen i Muscle House, som sælger kosttilskud, træningstøj og udstyr.

Alle undtagen Mia Wagner var klar til at investere, og Christian Arnstedt var så ivrig, at han smed 12 millioner kroner på bordet for at få hele virksomheden.

Et tilbud, som Anders Kjærgård Nielsen, Emil Luther Jensen og Haris Bejtić uden den store betænkningstid afviste.

»Allerede inden vi kom ind, havde vi aftalt, hvad vi var villige til at gå af med, og vi er slet ikke klar til at afgive 100 procent af virksomheden. Vi er simpelthen så glade for at være i det, og det har været vores mentalitet, at så længe vi trives i det, så er det ikke i vores interesse, uanset hvor godt det går, at afgive 100 procent af virksomheden.«

Christian Arnstedt fik dog alligevel i nogen grad sin vilje, da de tre Muscle House-gutter takkede ja hans tilbud om 1,25 millioner kroner for ti procent af virksomheden.