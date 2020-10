Sofie er med i torsdagen udgave af 'Mit plastikmareridt', og det er en vild historie, hun kan dele med seere og tv-programmets to læger.

Hun havde nemlig besluttet sig for at få lavet større bryster, efter hun havde tabt sig 40 kilo, men operationen gik langt fra, som hun håbede.

Alenemoren fortæller, hvordan hun, inden indgrebet var ovre, åbnede øjnene til et overraskende syn.

'Midt under den her operation, vågner jeg op ved, at kirurgens mand står hen over mig og siger 'rolig nu, jeg skal lige lægge det sidste sting',« lyder det fra Sofie, som uddyber:

Det er ikke kun det æstetiske, som Sofie er skuffet over, efter sin operation. Hun lider også af svæe smerter i sit venstre bryst. Foto: Foto: TV3 Vis mere Det er ikke kun det æstetiske, som Sofie er skuffet over, efter sin operation. Hun lider også af svæe smerter i sit venstre bryst. Foto: Foto: TV3

»Så kommer kirurgen ind i rummet med en serviet, hvor hun er ved at tørre sig,« siger Sofie og laver en bevægelse, så man kan se, hun tørrer sig om munden.

Hun fortæller, at hun allerede inden operationen så tegn på, at ikke alt var, som det skulle være. Eksempelvis fik hun først at vide, dagen inden brysterne skulle forstørres, på hvilket sted det skulle foregå.

Det var et sted, hun aldrig havde set, før den dag hvor operationen fandt sted.

Hendes indgreb resulterede i, at Sofie måtte acceptere et par skæve bryster, som hun ikke var tilfreds med. Faktisk går hun selv så langt, at hun kalder det et 'hajangreb'.

Hun er nødt til at spise smertestillende hver dag på grund af smerter, hun bruger stort set kun sin ene arm af samme grund, og så er hun mindre aktiv sammen med sine børn, lyder det i programmet.

Sofie fortæller videre, at da hun begyndte at have problemer med smerter en uge efter operationen, rettede hun henvendelse til kirurgen. Det var dog ikke et opmuntrende svar, hun modtog.

For selv om kirurgen sagde, at der ikke var plads til de implantater, der var blevet indopereret, så ville vedkommende ikke udbedre skaderne for egen regning. Sofie skulle betale 3000 kr. for en ny operation.

Noget, som 'Mit plastikmareridt-lægen' Jens Jørgen Elberg tager stor afstand fra.

»Det er jo fuldstændig uhørt. Man er faktisk rystet over, at sådan noget kan forekomme,« siger han med eftertryk.

Man kan se mere på TV 3 torsdag aften klokken 21 eller på Viaplay.