Sofie Østergaard har trukket sig fra tv-programmet 'Versus' efter tre sæsoner.

Det afslører den 41-årige tv-vært selv i opslag på Instagram.

'Jeg glæder mig til at kigge med og vil nok ærge mig lidt over, at jeg ikke selv står der i mit TV... MEN så vil jeg minde mig selv om, at jeg i stedet sidder ved siden af mine tre guldklumper og bruger tid der, hvor jeg allerhelst vil være!' skriver Sofie Østergaard.

Tilbagetrækningen begrunder hun med, at hun vil bruge mere tid med sine og journalist Sebastian Richelsens tre børn, Villy, Geo og Berta.

'Derfor må jeg indse, at jeg ikke kan være alle steder og nogle gange må jeg vælge noget fra. Det har jeg gjort med VERSUS,' skriver Sofie Østergaard.

Ny vært får sæsonen i hus

Sofie Østergaard afslører desuden også, at hendes afløser som vært allerede er fundet.

'Nu giver jeg stafetten videre og hvor er det dog dejligt, at den lander hos ingen ringere end Jonas Madsen. Det kunne ikke være bedre!' skriver Sofie Østergaard.

Jonas Madsen er til daglig vært på 'Ultra Nyt', som formidler nyheder i børnehøjde. De sidste to år har han også været vært for børnenes MGP, for nyligt sammen med DR-børnekarakteren Onkel Reje. Foto: Kristian Brasen/DR/PR-foto/Free Vis mere Jonas Madsen er til daglig vært på 'Ultra Nyt', som formidler nyheder i børnehøjde. De sidste to år har han også været vært for børnenes MGP, for nyligt sammen med DR-børnekarakteren Onkel Reje. Foto: Kristian Brasen/DR/PR-foto/Free

Jonas Madsen bekræfter ligeledes sit nye job i et opslag på Instagram.

'Jegggggg hader at holde på hemmeligheder! Og jeg er glad for, jeg ikkkkke længere behøver at bekymre mig om det. Det er bragende skørt, jeg nu skal være med til at styre et af DRs største programmer. Det fatttttter jeg ikkkkke en skid af!' skriver den nye 'Versus'-vært her.

Han afslører ikke mindst, at sæsonen snart er i kassen og skal sendes til april på DR1.

Jonas Madsen er kendt som børnevært på DR Ultra, ikke mindst programmet 'Ultra Nyt'. Senest var han vært til børnenes MGP.

Sofie Østergaard har ligeledes tidligere været børnevært på DR Ultra og på DR Ramasjang.

Udover det nu afsluttede værtsjob på 'Versus', er Sofie Østergaard også vært på DR-programmet 'Hammerslag', ligesom hun har podcasten 'Overskud' på Radio4.