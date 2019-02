Med skiftet til TV 2 har ’X Factor’-studiet fået et ordentligt skud vitaminer.

Da DR var vært for programmet, blev det holdt i DR Byens studie fem på Amager, hvor der cirka var plads til 300 tilskuere.

Nu har TV 2 taget over og flyttet produktionen til Københavns Vestegn i en gammel kabel- og tråd-fabrik i Brøndby.

I det nye ’X Factor’-studie, som Anders Matthesen sidste år blandt andet brugte som testlokale for sit store jubilæumsshow, er der plads til 500 tilskuere, og så er der opgraderet på den tekniske front, afslører ’X Factor’-vært Sofie Linde.

»Der er kommet automatiske døre,« fortæller hun med henvisning til den store dør på scenen, som deltagerne kommer ind af.

»Tidligere var der to piger, der hang i hver sin snor. Det var helt analogt. Men nu er det en, der hedder Oliver, der trykker på en knap,« forklarer Sofie Linde med et grin.

»Jeg kommer til at savne de to piger, for vi hyggede os. Der var altid total panik for, hvornår de skulle hive i snoren.«

Produktionsselskabet som laver ’X Factor’ er det samme, som lavede det for DR, så udover en større scene og plads til flere publikum, er alt ved det gamle.

Thomas Blachman, der også er dommer i år, er glad for de nye store rammer.

»Jeg tror ikke, jeg har været i Brøndby før. Det er et sindssygt stort studie. Jeg tror, der kommer meget energi ud af det. Jeg glæder mig til liveprogrammerne, for der kan man ikke klippe i det. Der kan jeg sige hvad jeg vil og hvornår jeg vil.«