Flere kendte har det seneste døgns tid affyret skarp kritik mod Fie Laursen, som atter engang har reklameret for sugardating.

En af dem er 'X Factor'-værten Sofie Linde, som på Instagram har advaret sine følgere mod fænomenet, som ifølge hende også fungerer som prostitution.

Over for B.T. uddyber Sofie Linde nu kritikken.

»Jeg synes i virkeligheden, at det egentlige problem er, at en sugardating-side vælger så ung en influencer til at markedsføre deres side, som bevæger sig i en prostitutions-gråzone,« siger hun og påpeger, at hun synes, at kritikken mod 23-årige Fie Laursen har været for voldsom.

Fie Laursen. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Fie Laursen. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Jeg har set nogle af de kommentarer, der er kommet til Fie Laursen, og jeg synes, at nogle af dem er ekstremt morbide, og de kommer fra voksne mennesker, der står og taler om moral og etik,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, det er meget grimt at skyde på en 23-årig, ung influencer. Fie Laursen har den fordel, at hun er menneske, og således kan hun tilgives.«

Sofie Linde påpeger gang på gang, at hun mener, at kritikken bør rettes mod sugardating-firmaerne i stedet for mod Fie Laursen.

»De er den egentlige skurk, fordi de har valgt at hyre en influencer med så ung en følgerskare. Hvad er motivet for det? Hvorfor vil de have den målgruppe? Det, synes jeg, man skal se nærmere på.«

Sofie Linde. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sofie Linde. Foto: Niels Christian Vilmann

»De har hyret hende - velvidende om, at hun har så ung en målgruppe. Jeg synes, det er sindssygt og så langt ude.«

Fie Laursen er trods alt 23 år. Hun har vel også et ansvar..

«Selvfølgelig har hun det, men jeg har ikke lyst til at gå efter Fie Laursen. Jeg synes, hun er blevet kastet lidt på bålet, og at det er blevet sagt på en forkert måde,« siger Sofie Linde og fortsætter:

»Fie Laursen er influencer, 23 år gammel og qua hendes historik det seneste årti synes jeg godt, man kan vise lidt overskud i hendes retning.«

Det er tredje gang, at Fie Laursen reklamerer for sugardating. Hun undskyldte ellers tidligere på året over for DR, da hun anerkendte, at hun har mange unge fans, der kan blive påvirket.

Sugardating er et fænomen, hvor en ofte ældre person giver middage, rejser og luksusvarer til gengæld for selskab og nærvær. Sugardating er ikke ulovligt, men børneorganisationer har tidligere advaret mod at lade sig lokke af influenceren.

Kuno Sørensen, der er psykolog hos Red Barnet, sagde torsdag til B.T.:

»Problemet er, at sugardating ligner prostitution. Det er bekymrende, at et ungt menneske, som har så stor betydning for unge både under og over 18, på den måde reklamerer for sugardating som værende noget helt normalt og noget, som de unge skal opsøge.«