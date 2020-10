Havde du glædet dig til at tage familien med i biografen og se Sofie Linde i den nye 'Far til fire'-film, bliver du skuffet.

Selv om den populære og yderst aktuelle tv-vært ifølge en lang række danske biografers hjemmesider står på rollelisten til den tyvende(!) film om Lille Per, 'Far til fire og vikingerne', så er hun ikke med i filmen.

Filmmagasinet Ekko var de første til at spotte Sofie Lindes fravær og har efterfølgende spurgt filmproducent Henrik Møller-Sørensen, der står bag de nye 'Far til fire'-film, hvad der er gået galt.

»Hun (Sofie Linde, red.) er heller ikke med. Det er simpelthen en fejl, der har sneget sig ind, og jeg ved ikke hvordan. Hun har måske stået i noget materiale på et tidspunkt, men hun har overhovedet ikke været med. Jeg har også selv set det, men det er altså en and. Og det er ikke noget, vi har brugt for at trække folk til,« siger Henrik Møller-Sørensen til filmmagasinet.

Han tilføjer, at de rigtig nok på et tidspunkt havde talt om at få Sofie Linde med i filmen. Hun ville gerne, men havde ikke tid, og i den forbindelse kan deres presseafdeling ved en fejl have sat hendes navn på rollelisten. Henrik Møller-Sørensen vil ikke røbe, hvilken rolle hun skulle have spillet, og afviser, at der er tale om, at hun er blevet klippet ud.

Henrik Møller-Sørensen fortæller videre onsdag til B.T., at der simpelthen er sket en indtastningsfejl i Nordisk Films presseside, så det fejlagtigt fremgår, at Sofie Linde medvirker i den nye film.

»Det er rettet nu, og alle biografer er bedt om at rette. Sofie optræder ikke på filmens eftertekster,« skriver han i en mail og tilføjer:

»Sofie blev på et meget tidligt tidspunkt spurgt om at spille en rolle i filmen, men det viste sig, at hendes tider ikke passede sammen med filmen. Det er fortroligt, hvilken rolle det drejede sig om.«

'Far til fire og vikingerne', der i stedet for Sofie Linde har navne som Martin Brygmann og Thomas Bo Larsen på rollelisten, har siden premieren 1. oktober ifølge Det Danske Filminstitut solgt 48.597 billetter i biografen, hvilket ifølge Henrik Møller-Sørensen er det bedste premieresalg for de sidste tre 'Far til fire'-film. Så kan man selv spekulere i, om Sofie Lindes navn har trukket de ekstra folk i biografen.

Sofie Lindes manager, Line Breinholt, bekræfter kort over for B.T., at Sofie Linde var i dialog med 'Far til fire'-folkene' om en rolle i den nye film, men hendes kalender gjorde, at det kun blev ved snakken.

'Far til fire'-genren er dog ikke helt fremmede for Sofie Linde, hvis mand, Joakim Ingversen, i 2015 spillede indbrudstyv i 'Far til fires vilde ferie'.