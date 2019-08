Sofie Linde har fra første 'X Factor'-udsendelse vakt opsigt med sine farverige kjoler. Nu gør hun klar til en ny omgang i manegen.

»Det er så sjovt. Jeg tror, det var i sidste eller forrige sæson, der begyndte produktionsholdet at sætte penge på, hvad Hemmingsen (Instagram-profilen Anders Hemmingsen, red.) nu ville kalde min kjole. Om det var en påskekylling eller noget i den stil,« fortæller Sofie Linde med et grin.

Den 29-årige østjyde har siden 2016 været vært på Danmarks største talentshow og er efterhånden blevet vant til at få smidt holdninger i hovedet, når hun bevæger sig rundt uden for tv-studiet.

»Folk har virkelig hårde holdninger til det. Om jeg går i kiosken, køber ind eller henter min datter i børnehaven, så er der folk, der lige skal fortælle mig, hvad de synes om programmet. Når jeg kører i taxi, skal jeg altid nok også få at vide af chaufføren, hvis jeg har været dårlig eller har haft en grim kjole på,« smiler hun.

Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest

Sofie Linde tager det ikke så tungt. Hun føler, at hun som vært trods alt kan holde sig mere neutral end dommerne. Det var mest lige i starten, at hun skulle vænne sig til de mange kommentarer.

»Som vært skal man jo helst ikke fylde så meget, og så var der pludselig alt det med mit tøj. Jeg havde slet ikke overvejet, at det kunne være en ting, men så kigger man ned ad sig selv og tænker 'fair nok'. Men vi har stor frihed til at lege, og jeg elsker at skeje ud,« fortæller hun.

Efter 10 år med fast job på DR gik Sofie Linde sidste år freelance og kan nu selv bestemme, hvordan hverdagen skal skrues sammen.

Det passer fint i forhold til datteren Trine, og så har hun fået tid til at lave et kommende show med 'Natholdet's Anders Breinholt.

»Det er fuldstændig nyt for os begge to, og vi er sikkert håbløst bagud i forhold til, hvad vi skal have nået indtil nu. Vi har premiere til januar, så vi har god tid endnu. Vi har det skidesjovt, og hvis det går galt, kan vi i hvert fald tjekke det af på vores bucket-liste, at vi prøvede det,« fortæller hun om det kommende to-personers show, der har titlen 'En slags forestilling'.

Derudover arbejder Sofie Linde for tiden på opfølgeren til sin succesfulde bog 'Fårking gravid', der handler om det at blive mor.

Den kommende bog hedder 'Fårking mor' og handler med Sofie Lindes egne humoristiske ord om 'alt, hvad der er nederen ved at være mor'.

»For eksempel om, hvordan man slet ikke får sovet,« griner hun.

Sofie Linde har i det hele taget en masse ting, hun gerne vil prøve af. Én ting har hun indtil videre dog ikke længere behov for – nemlig at genoptage sin karriere som skuespiller.

»Jeg tror ikke, det er der, mit talent ligger. Jeg var 15 år, og det var skidesjovt, men ud fra de skuespillere, jeg kender, virker det som et alt for hårdt miljø,« forklarer hun.

Til de uindviede så medvirkede Sofie Linde i 2009 i Nils Malmros' film 'Kærestesorger'.

